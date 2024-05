Η κυβέρνηση σπάει το απόστημα των καταλήψεων

Η Γάζα ήταν το πρόσχημα. Οι επαγγελματίες του μπάχαλου βρίσκονται πάντα και παντού, όπου υπάρχει ευκαιρία για αναταραχή και «πόλεμο», με τις δυνάμεις του κράτους.

Το στρατηγείο και το κέντρο ελέγχου που έστησαν εντός της Νομικής Σχολής, κοσμούσε το σύνθημα «Κάτω το κράτος» μαζί με το σήμα των αναρχικών. Γραμμένο με καλλιγραφικά γράμματα και ωραιότατο συμμετρικό γραφικό χαρακτήρα, που αποκαλύπτει γυναικεία ευαισθησία, είχε γραφεί στο προαύλιο το σύνθημα «from the river to the sea» που περιλαμβάνει συμπυκνωμένο το σύγχρονο αντισημιτισμό ο οποίος θεριεύει υπό το πρόσχημα ενός ξεδιάντροπα επιλεκτικού ανθρωπισμού.

«Gaza will free you all» το έτερο σύνθημα - απειλή στη δημοκρατική δύση και ωδή στον ισλαμοφασισμό, που απέκτησε φανατικούς υπερασπιστές στις δημοκρατικές, ευημερούσες, συμπεριληπτικές κοινωνίες, οι οποίες, τυλίγουν άδοντας γύρω από το λαιμό τους, το σχοινί με το οποίο θέλουν να τις πνίξουν.

Δίπλα στα εισαγόμενα συνθήματα κάποιος νταλκαδιάρης αλληλέγγυος, άφησε το δικό του αποτύπωμα στο σύνθημα «Φωτιά στα Σαββατόβραδα». Βάζοντας στο καταληκτικό «α» το σήμα των αναρχικών ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να υπογράψει και ως… Άντζελα Δημητρίου. Αν και το προσκλητήριο για την κατάληψη παρέπεμπε περισσότερο σε πρόσκληση που απευθύνεται σε φανς της Eurovision.

«Υποστηρίζουμε και καλούμε όλες, όλους και όλα να στηρίξουν την πρωτοβουλία των φοιτητών και φοιτητριών της Νομικής Σχολής Αθηνών να καταλάβουν τη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών για την υποστήριξη της Παλαιστίνης και ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία» έγραφε η ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Στην επιχείρηση για την εκκένωση οι αστυνομικοί μάζεψαν από τον πανεπιστημιακό χώρο και το στρατηγείο που έστησαν οι καταληψίες για τον καλύτερο... συντονισμό, στυλιάρια, αντισφυξιογόνες μάσκες, κράνη. Συνέλαβαν 28 άτομα από τα οποία 9 (ένας άνδρας και 8 γυναίκες) από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία, που φυσικά δεν διάλεξαν την Ελλάδα για το μεταπτυχιακό τους. Και 15 ντόπιους που δήλωσαν φοιτητές αλλά δεν θέλησαν να αποκαλύψουν στις Αρχές σε ποιες σχολές φοιτούν και αναπτύσσουν το «ρωμαλέο» φοιτητικό κίνημα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απείθειας καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τις φωτοβολίδες και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Οι αλλοδαποί θα απελαθούν άμεσα. Για τους ντόπιους δυστυχώς δεν προβλέπεται αντίστοιχο διοικητικό μέτρο. Πιθανόν θα ξαναβρεθούν σύντομα σε κάποιο άλλο επαναστατικό μετερίζι.

Σε κάθε περίπτωση, χθες ήταν μια καλή μέρα για το κράτος.

Κακή ευτυχώς για τους αποδεδειγμένα εχθρούς του δημόσιου πανεπιστημίου, οι οποίοι θεώρησαν ότι ο πόλεμος και τα θύματά του, τους δίνει κάποιου είδους πάσο, για νέα μπάχαλα, καταλήψεις και χαμένες εξεταστικές.

Η προειδοποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Έβρο ήταν ηχηρή: «Αν νομίζουν κάποιοι ότι μπορούν, για λόγους που στο δικό τους το μυαλό να είναι απολύτως δικαιολογημένοι, να επαναλάβουν αυτά τα οποία μπορεί να είδαν σε άλλες χώρες και να καταλαμβάνουν πανεπιστήμια, να στήνουν αντίσκηνα και να τα κάνουν γης μαδιάμ, είναι βαθιά γελασμένοι…»

Ισχυρότερη ήταν η αντίδραση του κράτους.

Για την αποκατάσταση της τάξης και του νόμου στη Νομική, δεν χρειάστηκε τίποτα περισσότερο από το να κάνει η αστυνομία τη δουλειά της. Ας την ολοκληρώσει και η δικαιοσύνη.