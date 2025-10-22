Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Vogue Greece: Είναι τιμή να εκπροσωπώ την Αμερική στην Ελλάδα
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Vogue Greece: Είναι τιμή να εκπροσωπώ την Αμερική στην Ελλάδα

22/10/2025 • 10:05
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλά αποκλειστικά στη Vogue Greece Νοεμβρίου, που κυκλοφορεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, για την επικείμενη θητεία της ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, τις προσδοκίες της αλλά και τον απαιτητικό της ρόλο. 

Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, η Γκίλφοϊλ μοιράζεται τις σκέψεις της για τη νέα της αποστολή, τις φιλοδοξίες και το όραμά της για τη διπλωματική της πορεία στην Ελλάδα.

«Είμαι τρομερά ενθουσιασμένη – αυτό είναι κάτι που τα μικρά κορίτσια ονειρεύονται. Το βρίσκω εκπληκτικό ότι εκπροσωπώ τη χώρα μου και συγκεκριμένα ότι την εκπροσωπώ στην Ελλάδα», δηλώνει η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των ΗΠΑ στη συνέντευξή της στο γνωστό περιοδικό. 

