Η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων πέτυχε - Γιατί όχι και οι άλλες μεταρρυθμίσεις;

Κόντεψε να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος σχετικά με το κλείσιμο ενός αριθμού καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Και το επίμαχο ερώτημα ήταν το πώς θα φτάσει ένα γράμμα, μια σύνταξη ή ένα δέμα σε ένα απομακρυσμένο χωριό.

Το γεγονός ότι σήμερα στην Ελλάδα του 2025, οι 140.000 πολίτες που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες μπορούν να λαμβάνουν τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) που χρειάζονται από τον ΕΟΠΥΥ, με το «πάτημα ενός κουμπιού» μέσα σε λίγα 24ωρα, στο σπίτι τους, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας κατοικούν, μέσω αυστηρών υγειονομικών προδιαγραφών που περιλαμβάνουν συστήματα σταθερής θερμοκρασίας, ούτε που πέρασε από το μυαλό των εμπλεκόμενων - στον «εμφύλιο» - πλευρών.

Δηλαδή, στη σημερινή Ελλάδα υπάρχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες μέσω των οποίων μπορεί να αποσταλεί οπουδήποτε μέσα στην επικράτεια ένα ευαίσθητο κοινωνικό αγαθό όπως είναι το φάρμακο, το οποίο είναι κρίσιμο για την ποιότητα ζωής, αλλά και για την ίδια τη ζωή ευάλωτων συμπολιτών μας, αλλά δεν είναι δυνατόν να φτάσει μια επιστολή ή ένας λογαριασμός, ή να γίνει μια πληρωμή μέσω του POS που θα φέρει μαζί του ο τραπεζικός υπάλληλος, αν κλείσουν κάποια καταστήματα των ΕΛΤΑ;

Κατά τη διάρκεια των πρώτων βημάτων της διανομής φαρμάκων κατ’ οίκον, μιας κορυφαίας κυβερνητικής μεταρρύθμισης με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, δεν είχε ξεσπάσει «εμφύλιος» πόλεμος, όπως στα ΕΛΤΑ. Ωστόσο, είχαν υπάρξει σφοδρότατες αντιδράσεις.

Παρ’ όλο που από την πρώτη κιόλας ημέρα χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι μέχρι πρότινος ελάμβαναν τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα κεντρικά κρατικά φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, θα μπορούσαν να λαμβάνουν τα φάρμακα στο σπίτι τους, στο γραφείο τους ή ακόμα και στον χώρο των θεραπειών τους. Με ταχύτητα, με ασφάλεια, με άνεση, δίχως ταλαιπωρία και ανάγκη μετακίνησης. Δηλαδή, οι ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας, έπαυσαν να βασανίζονται, για να τους χορηγηθούν τα φάρμακα τους. Φάρμακα τα οποία τους είναι απαραίτητα, για να αντιμετωπίζουν τις χρόνιες παθήσεις τους. Και όμως, είχαν υπάρξει σφοδρές αντιδράσεις.

Με πρώτη και καλύτερη την προσφυγή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του υπουργού Υγείας, με την οποία προσφερόταν η δυνατότητα στους ασθενείς να λαμβάνουν τα φάρμακα τους κατ’ οίκον. Υποστηρίζοντας το περίφημο «δια χειρός φαρμακοποιού». Λες και η προετοιμασία και εκτέλεση των συνταγών στα κέντρα αποθήκευσης και διανομής δεν γίνεται από φαρμακοποιούς πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΥΥ και η παράδοση δεν γίνεται μέσω επίσης πιστοποιημένων διαδικασιών από τον ΕΟΠΥΥ.

Είχε ακολουθήσει το «μπλοκάρισμα» του συστήματος μέσω της ξαφνικής εμφάνισης περίπου 7.600 «ξεχασμένων», ανέλεγκτων και ανεκτέλεστων συνταγών φαρμάκων ασθενών για αποστολή φαρμάκων σε σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ. Ξεχασμένων συνταγών οι οποίες χρονολογούνταν από τον Απρίλιο του 2025 και μετά, όπως είχε καταγγείλει τότε η ίδια Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θ. Καρποδίνη.

Οι ανέλεγκτες και ανεκτέλεστες συνταγές αποτελούσαν εκκρεμότητες του Φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ στο Ρέντη. Οι υπάλληλοι στο Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο Ρέντη είχαν «ξεχάσει» όχι μόνο να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και να ενημερώσουν ότι είχαν αφήσει ασθενείς χωρίς φαρμακευτική αγωγή για πάνω από δύο μήνες. Με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των συνταγών – περίπου 7.000 - να είχαν ήδη λήξει και οι ασθενείς να αδυνατούσαν να λάβουν τα φαρμακευτικά σκευάσματα με βάση τις υφιστάμενες συνταγές τους.

Έτσι οι δυο πρώτοι μήνες, κύλησαν με δυσκολίες, αρρυθμίες και δυσλειτουργίες, καθώς η μετάβαση από το «παρελθόν» στο «μέλλον» δεν ήταν ανέφελη. Προκαλώντας μια σειρά από επικριτικά δημοσιεύματα, απαξιωτικές δηλώσεις και αρνητικές κριτικές, που αποσκοπούσαν όχι στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσέφερε η μεταρρύθμιση, αλλά στην πλήρη ανατροπή και διακοπή του προγράμματος. Διότι δεν ήταν αμελητέα τα συμφέροντα που θίγονταν.

Σήμερα πέντε μήνες μετά, το κοινωνικό αποτύπωμα της μεταρρύθμισης της κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων είναι βαθιά θετικό. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ από 16/6/2025 έως 02/11/2025, πραγματοποιήθηκαν 141.047 παραδόσεις φαρμάκων προς ασθενείς, οι οποίοι παρέλαβαν τη φαρμακευτική τους αγωγή είτε κατ’ οίκον, είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ.

Ποσοστό άνω του 50% εκ των δικαιούχων παρέλαβαν την φαρμακευτική τους αγωγή σε πολύ απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Με τον μέσο χρόνο παράδοσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων «κατ’ οίκον», από την ημερομηνία έγκρισης και φαρμακευτικού ελέγχου του αιτήματος έως την πόρτα των ασθενών, να ανέρχεται στις 3,5 ημέρες για τους διαμένοντες στην Αττική και σε 6 ημέρες για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη Επικράτεια.

Το όλο σύστημα της διάθεσης των φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ ακολουθεί πολύ υψηλά standards, που δεν συναντώνται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζεται από ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση της ιχνηλασιμότητας κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος από την υποβολή του αιτήματος έως και την παράδοση στον εκάστοτε δικαιούχο. Παράλληλα, η πανελλαδική κάλυψη των παραδόσεων ακολουθεί τα GDP’S (Good Distribution Practices).

Ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της καινοτόμου προσπάθειας είναι το γεγονός πως κανένα φαρμακείο, καμία δομή και κανένας εργαζόμενος του ΕΟΠΥΥ δεν έπαψε να λειτουργεί. Διαψεύδοντας όλους όσοι μιλούσαν για απολύσεις στον ΕΟΠΥΥ ή για κλείσιμο δομών και φαρμακείων. Απεναντίας υπήρξε βελτίωση του όλου συστήματος προς όφελος των δικαιούχων, του οργανισμού και των εργαζομένων σε αυτόν, αλλά και των φορολογουμένων, αφού συντελείται μια σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Μάλιστα με την επικείμενη ένταξη και των ιδιωτικών φαρμακείων, καθώς και φαρμακαποθηκών στην κοινωνική αυτή παροχή του κράτους, αναμένεται σημαντική περαιτέρω αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που θα παραλαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, όπου οι ίδιοι το επιθυμούν.

Η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων είναι μια μεταρρύθμιση που πετυχαίνει, όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για τους πέντε πρώτους μήνες. Μια μεταρρύθμιση που ήδη βελτιώνει την καθημερινότητα και ζωή δεκάδων χιλιάδων ευάλωτων συμπολιτών μας, που για πολλά χρόνια ελάμβαναν τα φάρμακα τους κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Μια μεταρρύθμιση με ισχυρό θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Αυτό είναι το πεδίο των μεταρρυθμίσεων που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει ώθηση στις μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Κόντρα στα παγιωμένα συμφέροντα και στα αγκυλωμένα στερεότυπα.

Ας ελπίσουμε ότι η προσφυγή των φαρμακοποιών κατά της μεταρρύθμισης στο ΣτΕ, δεν θα τελεσφορήσει. Διότι η ακύρωση του σχετικού νόμου και η διακοπή της διανομής των φαρμάκων κατ’ οίκον, μπορεί να αποτελέσει νομική νίκη των φαρμακοποιών, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελεί κορυφαία ήττα της κοινωνίας και των ευάλωτων πολιτών, καθώς και Βατερλώ του κράτους πρόνοιας και της κυβέρνησης.