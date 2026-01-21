Η δημαρχία είναι ο ίσκιος που ο Χάρης Δούκας εξέλαβε ως πολιτικό του μπόι

Στις 27 έως 29 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί τελικά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που σερνόταν από εξάμηνο σε εξάμηνο και ως αποτέλεσμα είχε να αναπτύσσονται υπόκωφες δυσαρέσκειες και αμφισβητήσεις για το ηγετικό προφίλ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Παύλος Γερουλάνος είχε εκφράσει την ανησυχία του για την ακίνητη δημοσκοπική βελόνα θέτοντας ως όριο τα Χριστούγεννα που πέρασαν. Η Άννα Διαμαντοπούλου απαντώντας σε ερώτηση είχε παραδεχθεί ότι η εικόνα του Προέδρου έχει πρόβλημα. Αλλά ως εκεί. Ο μόνος δημόσιος αμφισβητίας με ακάματη δραστηριότητα, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως και υπονομευτική για το κόμμα του, ήταν ο… τύποις δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Χθες κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Ανδρουλάκης προσπάθησε να στείλει μήνυμα εξωστρέφειας: «Κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα. Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργεια, η παιδεία, η υγεία», είπε.

Περιγράφοντας τις πολιτικές διαστάσεις του συνεδρίου το οριοθέτησε ως συνέδριο «διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης». Υπενθύμισε δε, όχι χωρίς υποφώσκουσα ειρωνεία, ότι «Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς».

Ωστόσο, υπάρχει η μόνιμη παραφωνία, ο Χάρης Δούκας. Έγινε δήμαρχος με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή οι Νεοδημοκράτες επαναπαύθηκαν στην τεράστια διαφορά του πρώτου γύρου, και αδιαφόρησαν (στον πρώτο γύρο ο Μπακογιάννης είχε συγκεντρώσει ποσοστό 41,35% και ο Δούκας 14,19%).

Και όλο αυτό το διάστημα δημιουργεί «παράσιτα» στη γραμμή που προσπαθεί να εκπέμψει το κόμμα. Βασικό του μοτίβο η απαίτηση το κόμμα να πάρει την πρωθύστερη απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.

Κατά την χθεσινή του τοποθέτηση στο κομματικό όργανο, δεν είχε άδικο όταν επεσήμανε το οφθαλμοφανές που γνωρίζουμε όλοι, ότι «η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται».

Αλλά επανήλθε στην εμμονή του, ότι πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή απόφαση που να είναι άκρως δεσμευτική, «την καθαρή και διακριτή απόρριψη της κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ».

Εξέφρασε την προσωπική του «ανησυχία» την οποία απέδωσε γενικώς στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «υπάρχει η ανησυχία…» ότι «αν δεν υπάρξει δέσμευση συνεδρίου προεκλογικά, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διασφάλιση μετεκλογικά για σενάριο «συγκυβέρνησης με τη ΝΔ».

Είναι και βιαστικός: Όπως είπε πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αρχίσει από τώρα να διερευνά τη δυνατότητα σχηματισμού μιας εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή «χωρίς καθυστερήσεις. Χωρίς να περιμένουμε το συνέδριό μας» (θυμίζει την «κυβέρνηση ηττημένων» του Αλέξη).

Για κάποιους ο Δούκας ξεπληρώνει γραμμάτια της στήριξης των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημαρχία. Αλλά αυτό μόνο του δεν αρκεί ως εξήγηση. Βλέποντας την δημοσκοπική (και συνακόλουθα εκλογική) αποτυχία του ΠΑΣΟΚ, χτίζει ερείσματα για ένα μέλλον με τον ίδιο στην προεδρική θέση. Και επειδή έγινε δήμαρχος με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζει ότι στο μέλλον θα απολαύσει την εκλογική προτίμηση του συγκεκριμένου χώρου σε εθνικές εκλογές.

Ως ερασιτέχνης της πολιτικής, που μια φαεινή ιδέα του Ανδρουλάκη τον εκτόξευσε κατά τύχη στο αξίωμα του δημάρχου της πρωτεύουσας, λανθάνει πολλαπλώς.

Όταν γίνεται αναφορά στις «προοδευτικές δυνάμεις», ο χαρακτηρισμός αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά. Όμως οι δημοκοπήσεις έχουν δείξει ότι η πλειοψηφία του Πασοκικού κόσμου, αποστρέφεται, αν δεν απεχθάνεται, τον ΣΥΡΙΖΑ και τις διασπάσεις του. Με ποια λογική θα συρθεί να αποδεχτεί συνεργασία με αυτούς που αποστρέφεται;

Οι πληγές του μνημονίου - αντιμνημονίου, οι αήθεις επιθέσεις των Συριζαίων εναντίον των Πασόκων, δεν έχουν κλείσει, πολύ περισσότερο που ποτέ δε ζητήθηκε δημοσίως και με παρρησία συγγνώμη γι’ αυτές.

Επίσης πως διασφαλίζει ότι ο κόσμος που εξακολουθεί να στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ θα αποδεχθεί ως πολιτικό αρχηγέτη έναν ΠΑΣΟΚο; Ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος είχε πάντα μια απαξιωτική, στα όρια του ρατσισμού, στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν οι καθαροί αριστεροί απέναντι στον... χύδην λαϊκισμό των Πασόκων. Ψήφισαν Δούκα για να ηττηθεί ο ανιψιός Μητσοτάκη, όχι γιατί επείσθησαν για την προοδευτικότητα και την ικανότητά του.

Τέλος ενεργοποιείται ο Τσίπρας. Έχει χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, και μάλλον έτσι θα πάει αν τελικά κατέβει στις εκλογές. Αλλά σε έναν μετεκλογικό ανταγωνισμό για την ηγεσία της κεντροαριστεράς (εφόσον αποχωρήσει ο Ανδρουλάκης), ο Τσίπρας τον έχει για πρωινό τον δήμαρχο.

Ο δημαρχιακός θώκος έγινε ο ίσκιος που ο Χάρης Δούκας τον πέρασε για το πολιτικό του μπόι.

ΥΓ: Εν αντιθέσει με άλλα Μέσα Ενημέρωσης, στο liberal τους τίτλους των κειμένων τους επιλέγει ο συντάκτης τους, ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη.