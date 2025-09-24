Η Δ. Μιχαηλίδου στις παγκόσμιες δράσεις του ΟΗΕ για παιδιά και νέους

Στην παρουσίαση του Global Charter on Children's Care Reform, της σπουδαίας πρωτοβουλίας του Ηνωμένου Βασιλείου για την παιδική προστασία και την αποϊδρυματοποίηση, καθώς και στη συνάντηση για την τριακοστή επέτειο του World Programme of Action for Youth, θα συμμετάσχει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την παρουσία της στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, θα παρουσιάσει την πρόοδο στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών, κατά την εκδήλωση-ορόσημο για την παγκόσμια εκστρατεία για την αποϊδρυματοποίηση, στην οποία ηγείται το Ηνωμένο Βασίλειο και ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης David Lammy. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, μέσω του αρμόδιου υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είναι από τα ιδρυτικά κράτη-μέλη που υπογράφουν το Global Charter on Children's Care Reform.

Στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, η υπουργός θα συμμετάσχει με παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τον εορτασμό της τριακοστής επετείου του World Programme of Action for Youth, με θέμα: «World Programme of Action for Youth at 30: Accelerating global progress through intergenerational collaboration». Το Πρόγραμμα Δράσης, για τους Νέους: Επιτάχυνση της παγκόσμιας προόδου μέσω της διαγενεακής συνεργασίας, αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των νέων στις πολιτικές αποφάσεις.

Στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής διασποράς και διεθνείς εταίρους για την ενίσχυση των εθνικών κοινωνικών πολιτικών.

Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου, θα συναντηθεί με μέλη της ελληνικής διασποράς της οργάνωσης The Hellenic Initiative και ηγετικά στελέχη της ελληνικής διασποράς, με τη συμμετοχή της γενικής προξένου Νέας Υόρκης Ιφιγένειας Καναρά, του εκτελεστικού διευθυντή της THI Mike Manatos και του αντιπροέδρου του THI και CEO της Fortress Investment Group Dean Dakolias

Επίσης, θα παρέμβει στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την 30ή επέτειο του World Programme of Action for Youth με θέμα: «Accelerating global progress through intergenerational collaboration», ενώ θα έχει συνάντηση και με την Dr. Najat Maalla M'jid, ειδική εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη Βία κατά των Παιδιών, για στρατηγικές πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των παιδιών.