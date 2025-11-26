Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη - Συνάντηση με τον Βέμπερ την Πέμπτη

Τα επόμενα νομοσχέδια που προγραμματίζει να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση θα τεθούν στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει την Πέμπτη, στις 11:00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης στις 20:00 της Πέμπτης θα παραθέσει δείπνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ως εξής: