Για τις σχέσεις του με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, αλλά και για την αντίδρασή του σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος που θα μπορούσε να αποσπάσει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως προσεγγίζει το θέμα «και πολιτικά και ανθρώπινα», υπογραμμίζοντας για τον κ. Σαμαρά ότι «σήμερα δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά, βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Αυτό τα σκεπάζει όλα».

Σε πιο πολιτικό επίπεδο, αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα, ιδίως εξωτερικής πολιτικής, ωστόσο υπογράμμισε ότι «η μεγάλη εικόνα είναι αυτή μιας παράταξης που αποτελεί σήμερα τη μοναδική δύναμη σταθερότητας και ευημερίας για την πατρίδα».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν οι δηλώσεις του μπορούν να εκληφθούν ως άνοιγμα, απάντησε με χαμόγελο: «Μπορείτε να το εκλάβετε όπως εσείς αντιλαμβάνεστε».

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Μου επιτρέπετε να απαντήσω και πολιτικά και ανθρώπινα. Καταρχάς εγώ για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για εμένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί αυτή η τραγωδία είναι πολύ νωπή για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Θα πω ότι η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλεία. Και ως πρωθυπουργοί αυτοί γνωρίζουν καλύτερα πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή την οποία αναλαμβάνουν. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε θέματα πολιτικής και απαντήσεις που δόθηκαν εκατατέρωθεν ειδικά σε ζητήματα που αφορούν στην εξωτερική πολιτική.

Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη τελικά είναι η εικόνα είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Και η μόνη δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ δύσκολους καιρούς.

Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό».

Δημοσιογράφος: «Μπορώ να το εκλάβω ως άνοιγμα αυτό που μόλις κάνατε;»

ΚΜ: Μπορείτε να το εκλάβετε όπως εσείς αντιλαμβάνεστε.