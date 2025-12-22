Ο Ανάλγητος

Αν ήταν Αύγουστος θα λέγαμε ότι η δήλωση Καιρίδη για τον Δένδια τάραξε τα νερά κλπ κλπ. Αλλά δεν είναι Αύγουστος και τα νερά είναι ήδη ταραγμένα και τα νεύρα τεντωμένα. Πάμε τώρα στα σοβαρά! Τα σχέδια των Αμερικανών στην περιοχή τρέχουν και για ένα πράγμα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι: Δεν θα αφήσουν κανέναν να τους τα χαλάσει. Εμένα, πάντως, με τάραξε η φωτογραφία Εξάρχου με τον Πρόεδρο Τραμπ!

Κι εκεί που κάθεσαι αναπαυτικά στον καναπέ να παρακολουθήσεις τον μπασκετικό ΠΑΟΚ του Τέλη, χτυπάνε τα τηλέφωνα δαιμονισμένα σαν να ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Τα τηλέφωνα κάνουν έναν ιδιαίτερο ήχο την ώρα της Συντέλειας ή τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε, καθώς έπρεπε να διακόψω για έκτη φορά το βίντεο με τις δηλώσεις Μυστακίδη για το μεγαλείο του συλλόγου. Και την ώρα που είχα κάνει ένα βήμα παραπάνω και σκεφτόμουν την ώρα που ο Τέλης θα σηκώνει το Champions League του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, ήρθε η είδηση του Καιρίδη και διαλύθηκε η φαντασίωση.

Τι είχε συμβεί; Ο κ. Καιρίδης ως πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας «παρεξηγήθηκε» από την απουσία του Νίκου Δένδια και είπε δημόσια μερικά φωνήεντα που για έναν κεντρώο μοιάζουν σαν να βγήκε λιμενεργάτης και άρχισε τα λιμανίσια στη μέση της Ερμού. Ανατριχίλα. Ο Δημήτρης Καιρίδης να σηκώνει τον τόνο της φωνή του. Α πα πα πα! Η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι μάθαμε και εμείς οι πτωχοί ότι υπάρχει στο Άμυνας υφυπουργός Δαβάκης. Τέλος πάντων! Επί της ουσίας ο κ. Καιρίδης με την στάση του υποτίμησε τον συνάδελφό του Δαβάκη που εκείνη την ημέρα αντικαθιστούσε τον υπουργό. Αν ρωτούσε αρμοδίως θα είχε πληροφορηθεί ότι ο κ. Δένδιας ήταν προσκεκλημένος του Προέδρου της Σερβίας και ήταν πρακτικά αδύνατο να παρίσταται και στην Επιτροπή. Εκτός κι αν ο κ. Καιρίδης υπονοεί ότι ο κ. Δένδιας επέλεξε επίτηδες να αποδεχτεί την πρόσκληση του Προέδρου της Σερβίας για να μην παραβρεθεί στην Επιτροπή. Το πράγμα σε αυτήν την περίπτωση πάει μακριά…

Τι να υποθέσω; Ότι ο καθηγητής Δημήτριος την φύλαγε στον Κόντε Νικόλαο και πίστεψε ότι είχε την ευκαιρία να βάλει τρίποντο; Ότι είχε τσακωθεί νωρίτερα με τον σκύλο του; Ότι δεν πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις στα Βόρεια και είπε να κάνει λίγο θόρυβο για να ακουστεί στο κεντρώο ακροατήριό του;

Ο ανάλγητος σέβεται όλους τους παραπάνω λόγους. Παρακαλεί μόνο θερμά τον κ. Καιρίδη να μην επαναλάβει κάτι ανάλογο σε ώρα ζωντανής μετάδοσης της ομάδας του Τέλη.

Κάτι λιγότερο οδυνηρό για τον ίδιο είναι να ζητήσει συγνώμη. Και μπορεί έτσι να τον κάνουμε κι αυτόν ΠΑΟΚι. Για το μπάσκετ, βεβαίως – βεβαίως. Για το ποδόσφαιρο έχουμε μέλλον ακόμη μέχρι την ημέρα της απελευθέρωσης.

Κι αυτός ο Κόντε Νικόλαος! Από το πάρτι της Δημοκρατίας σε εκείνο της Εφημερίδας των Συντακτών. Από κεντρώο σε κεντρώο μέσο ενημέρωσης τρέχει ο υπουργός. Πώς να μην θυμώσει ο Καιρίδης. Απειλεί να του πάρει την πελατεία.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Αλέξανδρο Εξάρχου που ήταν προσκεκλημένος του Προέδρου των ΗΠΑ στο Κένεντι Σέντερ. Ο ενεργειακός διάδρομος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη αποτελεί στρατηγική επιλογή του Λευκού Οίκου και η χώρα μας μέσω της στήριξης του project LNG (Atlantic See) στο οποίο συμμετέχει ο όμιλος Aktor είναι κομβικής σημασίας. Ωστόσο αυτό που μαθαίνω είναι πως από το νέο έτος ο Αλέξανδρος Εξάρχου και ελληνική αντιπροσωπεία θα βρεθούν ξανά στην Ουάσιγκτον για συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους με φόντο συμφωνίες LNG. Σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι η συμφωνία του Άκτωρα έχει ουρά. Τέτοια μεγάλα deals κάνουν πολύ καιρό να ευδοκιμήσουν. Οι σχέσεις αυτού του είδους δεν καλλιεργούνται σε δύο ή έξι μήνες.

Από την άλλη μεριά ζηλεύω θανάσιμα! Για μια τέτοια φωτογραφία βρίσκομαι ακόμη σε αυτόν τον πλανήτη.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι ακολουθούμε και εκπληρώνουμε το πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ, τις ιδέες του και την επιθυμία του για περιφερειακή σταθερότητα και ενεργειακή κυριαρχία εδώ, με την Ελλάδα να αποτελεί τον κόμβο – κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουν όλοι προσοχή» είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε πρόσφατη συνέντευξή της. Εν ολίγοις, κάτι … αναμένεται … «Πρέπει να δώσουν όλοι προσοχή» υπογράμμισε…

Η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, πάντως, είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και ανώτατα κυβερνητικά στελέχη του προέδρου Τραμπ. Έτσι λοιπόν αναμένεται στη χώρα μας ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, όπως είχε γράψει το Liberal , ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ είτε με αφορμή κάποια κοινή εκδήλωση, είτε ο Αμερικανός Πρόεδρος να έρθει στην Αθήνα. Όπως πάλι είχε γράψει σε ανύποπτο χρόνο το Liberal. Σε κάθε περίπτωση οι διεργασίες στο παρασκήνιο δίνουν και παίρνουν…

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον αρμόδιο υπουργό κάνουν καλά τη δουλειά τους πάνω στο αγροτικό. Τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε θα υλοποιηθούν. Όμως επτά από αυτά δεν μπορούν να επιλυθούν γιατί προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες και…στη λογική. Όπως η μη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ, οι κατώτατες εγγυημένες τιμές, η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και η παύση εισαγωγών! Καλά, τι ζητούν και αυτοί οι άνθρωποι. Να σταματήσει μόνο να περιστρέφεται η γη δεν ζήτησαν!

Συναντήσεις επί συναντήσεων γίνονται για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Όπως μου λένε το πρόγραμμα Απόλλων θα είναι στον αέρα έως τα τέλη Ιανουαρίου με την υπουργική απόφαση να διοχετεύονται κεφάλαια σε ειδικό αποθεματικό του ΕΛΑΠΕ, ώστε έτσι να χρηματοδοτούνται εκπτώσεις στους λογαριασμούς για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Η χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση αλλά είναι διακυβερνήσιμη και θα γίνει ο παράδεισος αδιάφθορων πολιτικών και πολιτών με μια κυβέρνηση κουρελού με κόμματα μιας συγκεκριμένης χρήσης! Διαβάζω προσεκτικά την αρθρογραφία που χτίζει το καινούργιο αφήγημα στην υπηρεσία της Λέσχης του Καπνεργοστασίου και καγχάζω. Διότι ανασύρω στη μνήμη μου το περίφημο 4-3-1, τη μοιρασιά στελεχών στα ψιλά γράμματα της περίφημης διακήρυξης για τη συγκρότηση της λεγόμενης κυβέρνησης εθνικής ευθύνης. Των Σαμαρά - Βενιζέλου – Κουβέλη και η οποία σκόρπισε σαν του λαγού τα παιδιά, με αφορμή το μείζον θέμα της ΕΡΤ. Μετά από λίγους μήνες καταλάβαμε γιατί την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια ο αρχηγός της ΔΗΜΑΡ.

Εντυπωσιάστηκα στη συζήτηση του προϋπολογισμού από τα στοιχεία που παρέθεσε ο Χρυσοχοϊδης που έχει δέσει ξανά γερά το «νήμα» της αστυνόμευσης ειδικά στις γειτονιές και στους επιμέρους τομείς του εγκλήματος. Η ένταση με την οποία δήλωσε ότι « Η Αστυνομία στην Ελλάδα κάνει καλά τη δουλειά της» απαντώντας στα διάφορα… τριφυλλα της αντιπολίτευσης είχε πίσω της δεδομένα. Αδιαμφισβήτητα. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, η Δ.Α.Ο.Ε, μέσα σε 13 μήνες από τη σύστασή της συνέλαβε 1.900 κατηγορούμενους και οι 550 εξ αυτών είναι αυτή τη στιγμή προφυλακισμένοι. Εξάρθρωσε 157 εγκληματικές οργανώσεις με γκάμα από ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες, απάτες, λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, αθλητική βία κλπ. Αυτή η διεύθυνση εκκαθαρίζει τις συμμορίες που εισέπρατταν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δυο εξ αυτών εστάλησαν ήδη στον εισαγγελέα.

Μέχρι τον περασμένο μήνα η αστυνομία τσίμπησε - μετά την αυστηροποίηση των διατάξεων – 10.836 περιπτώσεις σχετικών αδικημάτων. Συγκράτησα τρία νούμερα ακόμη που ανέφερε ο υπουργός: η Άμεση Δράση δέχεται κάθε χρόνο πάνω από δύο εκατομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών, το 2025 είχαμε 120 λιγότερους νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα και στη Βουλή για την ασφάλεια του κτιρίου και των βουλευτών υπηρετούν 500 αστυνομικοί. Αδιακρίτως οι τελευταίοι διατίθενται σε όσους θεωρούν την αστυνομία θεσμό και σε όσους τους αποκαλούν μπάτσους.

Επειδή εγώ δεν συχνάζω και τόσο συχνά στη Βουλή έως καθόλου αλλά αντιθέτως χρησιμοποιώ τα ΜΜΜ είναι τεράστια η εισφορά στο αίσθημα ασφάλειας το 24/7 της παρουσίας αστυνομικών σε λεωφορεία, στα τρένα του ΗΣΑΠ, στον Προαστιακό, στο Μετρό. Στατιστικά από εξαμήνου: 15.240 έλεγχοι 2.000 συλλήψεις, για κλοπές, ναρκωτικά, ληστείες, όπλα.

Να προσέχετε σύντροφοι και συντρόφισσες. Τις κακοτοπιές…

