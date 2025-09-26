Η ανάρτηση της Ν. Μπακογιάννη για τη δολοφονία του Π. Μπακογιάννη: «Για μας είναι πάντα εδώ»

26/09/2025 • 09:08
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια από την ημέρα που ο Παύλος Μπακογιάννης έχασε τη ζωή του από τα πυρά των τρομοκρατών της «17 Νοέμβρη».

Με αφορμή αυτή τη θλιβερή επέτειο, η σύζυγός του, Ντόρα Μπακογιάννη, δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία, σημειώνοντας ότι εκείνος θα παραμείνει για πάντα ζωντανός στη μνήμη μας.

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη

«Για μας είναι πάντα εδώ! Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!»

 

 