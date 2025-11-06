Ο Ανάλγητος

Το πρώτο mega deal που γίνεται επί εποχής Τραμπ στην Ελλάδα, με βαθύ οικονομικό και πολιτικό αποτύπωμα, είναι γεγονός. Με την άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην Αθήνα ανακοινώνεται το deal για την μεταφορά του αμερικανικού LNG στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες μέσω του Άκτωρα. Ο δραστήριος κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, αναδεικνύεται σε έναν «επικίνδυνο» αντίπαλο. Γιατί ανέβηκε στα κάγκελα ο Αντιπρόεδρος Κωστής. Σε άλλα νέα της ημέρας, τα Ορφανά του Κώστα της Ραφήνας, η παρέμβαση του Θεόδωρου Καράογλου και η... απάντηση του Άδωνι στην Βουλή.

Ξεκίνησε η νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με την έλευση της Κίμπερλι στην Αθήνα. Όσοι την αντιμετωπίζουν με όρους life style πρέπει να αναθεωρήσουν γιατί ήρθε ορεξάτη, ενημερωμένη και οργανωμένη, ενώ η δουλειά που έχει γίνει με τους συνεργάτες της και την πρεσβεία στην Αθήνα behind the scenes φαίνεται.

Χθες είδε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Το κλίμα ήταν κάτι παραπάνω από θετικό όπως μου λένε, ενώ στην έξοδό της από το Μαξίμου βγήκε με τον πρωθυπουργό στο απέναντι πεζοδρόμιο όπου τυχαία περνούσαν μαθητές δημοτικού με το σχολείο τους. Τους χαιρέτισαν και μίλησαν μαζί τους. Οι πιτσιρικάδες το τερμάτισαν με selfies…

Δεν είναι μόνο οι τρεις Αμερικανοί υπουργοί που βρίσκονται στην Αθήνα για το ενεργειακό συνέδριο που ξεκινάει σήμερα. Όπως μαθαίνουμε στελέχη της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας βρίσκονται στη χώρα μας και σκανάρουν τομείς που θα επενδύσουν. Η ενέργεια είναι σε πρώτο πλάνο με ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα…

Ένα από τα projects που εξετάζονται, ίσως το πιο σημαντικό, είναι η νέα εταιρεία που συνέστησαν Aktor και ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου αποδεικνύει άλλη μία φορά γιατί είναι μεγάλος παίκτης και αναπτύσσεται ραγδαία σε νέους και αναπτυξιακούς τομείς…

Είναι μια συμφωνία με τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα για τον κ. Εξάρχου και πολιτικό αποτύπωμα για την Ελλάδα. Κι αυτές οι συμφωνίες δεν κλείνουν σε μία μέρα ούτε και συνάπτονται μεταξύ αγνώστων. Ο δραστήριος κύριος Εξάρχου είχε έναν άσσο στο μανίκι του, τον οποίο και φανέρωσε στο σωστό χρόνο. Και δεν πρέπει να είναι και ο μοναδικός. Το επιχειρηματικό τοπίο αλλάζει και σε νευραλγικούς χώρους αναλαμβάνουν άνθρωποι που έχουν τις σχέσεις και τις διασυνδέσεις για να εγγυηθούν το καλό αποτέλεσμα.

Πού δηλαδή οι Αμερικανοί να ήθελαν και να ρίξουν τον Κυριάκο! Θυμάστε τις ψεκασμένες θεωρίες δεξιές και αριστερές πως ο Τραμπ δεν θέλει Κυριάκο. Γενικά ο Κυριάκος πέφτει κάθε μήνα. Μία με τα Τέμπη, μία ο Τραμπ δεν τον θέλει, την άλλη με τον Ρούτσι… Ευσεβείς πόθοι…

Μετά τη συνάντηση με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ ο πρόεδρος Κυριάκος μίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου.

Περνώντας στη μιζέρια της ελληνικής πολιτικής σκηνής, δεν είναι μόνο στον Βόρειο Τομέα που γίνονται στοχευμένες διαρροές κατά υποψηφίων. Και στο Νότιο βλέπουμε διαρροές και επιθέσεις κατά συνυποψηφίων…

Γιατί τα «πήρε» ο Κωστής Χατζηδάκης με τα ΕΛΤΑ και ανέβηκε στα κάγκελα; Επειδή προσπάθησαν να του χρεώσουν τα ΕΛΤΑ με τα οποία δεν είχε ασχοληθεί, αφού την ίδια περίοδο είχε μία πιο καυτή πατάτα στα χέρια του: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι εκεί ο Κωστής φαίνεται να έχει καταφέρει να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να περάσει από την Κομισιόν το νέο σχέδιο δράσης για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων. Την ώρα, λοιπόν, που ο Κωστής διαπραγμαετυότανε με την Κομισιόν, κάποιοι διέρρεαν από το κόμμα ότι ο Κωστής είχε ευθύνη για τα ΕΛΤΑ. Πώς να μην τα «πάρει» ύστερα ο αντιπρόεδρος Κωστής! Ο συνήθως μειλίχιος Κωστής...

Ο ένας και μοναδικός Ευάγγελος Αντώναρος έχει ξεπεράσει στις μετακινήσεις του στα κόμματα της αριστεράς ακόμη και τον Νίκο Μπίστη ή κοντεύει να τον ξεπεράσει. Ακριβώς επειδή ο Νίκος είναι σε αυτά αξεπέραστος. Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος διέπρεψε ως σύμβουλος του κ. Κασσελάκη. Ο κ. Κασσελάκης δεν έχει διαπρέψει ακόμη στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο. Δεν μπορούμε να το χρεώσουμε στον Άρη. Και ο Νίκος Καραχάλιος φαίνεται να είναι ο άνθρωπος πίσω από το «κύμα», πίσω, δηλαδή, από το κόμμα Καρυστιανού.

Τρία επιτελικά στελέχη του Κώστα Καραμανλή του κουρασμένου έχουν περάσει εδώ και καιρό στην άλλη όχθη και κάνουν τα αδύνατα δυνατά να πλήξουν την ΝΔ. Κι αν προσθέσουμε και τον άλλοτε επικεφαλή της ΕΥΠ κύριο Μίμη, τα στελέχη γίνονται τέσσερα. Κι αν κάτι αναρωτιόμαστε είναι πως και ο Κώστας Καραμανλής δεν έχει βρει να πει δύο κουβέντες γι αυτό. Τέσσερεις δικοί του στενοί συνεργάτες πυροβολούν το κόμμα που κάποιοι νεοκαραμανλικοί θεωρούν ιδιοκτησία τους και θέλουν να το ... πάρουν πίσω από τα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επειδή, λέει, ο Κυριάκος έχει αλλάξει το DNA του κόμματος! Προσπαθώ να σκεφτώ τη ΝΔ του μέλλοντος με την «επιστροφή» των Αντώναρου, Σπηλιωτόπουλου, Καραχάλιου και Μίμη.

Ο Θεόδωρος Καράογλου σήκωσε το γάντι του Ανάλγητου και απάντησε στο χτεσινό σχόλιο για τα ΕΛΤΑ. Σεβασμός! Ιδού το μήνυμα, το οποίο δεν ήρθε με το ταχυδρομικό περιστέρι, ούτε καν με τον ταχυδρόμο. Με e- mail έφτασε...

«Διαβάζοντας σήμερα την αγαπημένη ιστοσελίδα μου, «έπεσα» πάνω στην στήλη του «ανάλγητου» που αναφέρει ότι δυο «πασόκοι» αναλαμβάνουν να βγάλουν τα κάστανα (ΕΛΤΑ) από την φωτιά. Στην εισαγωγή του ο συντάκτης αναρωτιέται σκωπτικά τι θα συνέβαινε αν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέθετε σε εμένα το θέμα του εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Θα σας πω τι δεν θα γινόταν…

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα φτάναμε στο σημείο να τρέχουμε τελευταία στιγμή να σώσουμε τα ΕΛΤΑ. Επίσης, δεν θα δίνονταν οι υπέρογκες αμοιβές στα στελέχη του Οργανισμού που παριστάνουν τους σωτήρες αφού πρώτα έφτασαν στο σημείο να κλαίνε με μαύρο δάκρυ πάνω από την… καρδάρα με το χυμένο γάλα που αυτοί κλώτσησαν.

Επιπρόσθετα, δεν θα καταβάλλονταν τόσο υψηλά ενοίκια για τη στέγαση των καταστημάτων, δεν θα υπογράφονταν διάφορες συμβάσεις που δεν εξυπηρέτησαν ποτέ τα ΕΛΤΑ και πάνω από όλα θα είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με τους βουλευτές και τις τοπικές κοινωνίες. Άρα, για να μην σας κουράζω, το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα αναλάβει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, αλλά ότι τα αφήσαμε να καούν. Με την ελπίδα ότι θα δημοσιεύσετε την απάντησή μου».

Η αλήθεια είναι κύριε Καράογλου ότι βάζετε ιδέες στο πρόεδρο Κυριάκο και μάλιστα σε μια περίοδο που οι άξιοι managers είναι είδος υπό εξαφάνιση. Στο μεταξύ έπεσε στα νύχια του Ανάλγητου η τοποθέτηση στην Βουλή του συναδέλφου σας Άδωνι Γεωργιάδη, την οποία και μπορούν να μελετήσουν άπαντες στην Κοινοβουλευτική σας Ομάδα.





Στην Βουλή είχα τον χρόνο να τοποθετηθώ εκτενώς στις απόψεις μου για τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά πριν την πολιτική δούλευα με τα ΕΛΤΑ, τα αγαπώ και θέλω να υπάρχουν. Για να υπάρχουν πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικά και για να γίνουν ανταγωνιστικά πρέπει να… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 5, 2025

Ο Ανάλγητος