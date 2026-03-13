Μ. Χριστοδουλάκης για Κωνσταντινόπουλο: Η διεύρυνση δεν χτίζεται μέσα από διαγραφές

Μετά τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο και ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Συγκεκριμένα, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν πρέπει να διαγραφεί κανείς», ενώ συμπλήρωσε ότι η ενότητα του κόμματος δεν σφυρηλατείται με διαγραφές αλλά με σύνθεση.

«Προφανώς, για την ενότητα αυτή ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στη θεσμική του ιδιότητα», επισήμανε. Ο κ. Χριστοδουλάκης, κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εσωκομματικές εξελίξεις, υπενθύμισε ότι υπάρχουν μία σειρά από στελέχη, τα οποία έχουν εκφραστεί κατά καιρούς «με τρόπο που ασκείται κριτική, είτε διαφοροποίηση, είτε απλώς έναν προβληματισμό» και τόνισε ότι «δεν είναι μόνο ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος».

Ξεκαθάρισε ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κάνει μία επιλογή: «αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιεί τη διαφορετική άποψη, την κριτική ή τον προβληματισμό». Όπως επισήμανε «η κριτική, ο προβληματισμός ή η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να ποινικοποιείται». Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «η αναγκαία ενότητα -γιατί είμαστε σε μία δύσκολη συνθήκη για το ΠΑΣΟΚ- και η προοπτική του χώρου αλλά και η διεύρυνση, το μεγάλωμα, το άνοιγμα του χώρου, δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

Αναφορικά με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο είπε ότι ο ίδιος έχει διαφωνήσει αρκετές φορές μαζί του αλλά αναγνώρισε ότι έχει σαφή άποψη. Υπερασπίστηκε την παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε ήταν από αυτούς που πήγαιναν στη Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν μέχρι το ακέραιο τη γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον στα πολύ δύσκολα όταν άλλοι λάκιζαν».

Ως προς την παράδοση της έδρας από τον κ. Κωνσταντινόπουλο δήλωσε ότι «είναι σημαντική, είναι μία αξία στην πολιτική, που τιμάει την παράταξη και εκείνον», και κατέληξε λέγοντας πως «το ότι ξεκινάς λέγοντας ότι υπάρχει πρόεδρος και δεν αμφισβητείται, αλλά ότι η ηγετική ομάδα πρέπει να δει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν δεν το θεωρώ στοιχείο αμφισβήτησης».

Δούκας και Γερουλάνος αποδοκιμάζουν Ανδρουλάκη για τον Κωνσταντινόπουλο: Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, τη διαφωνία τους με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ εξέφρασαν με δηλώσεις τους τόσο ο Χάρης Δούκας όσο και ο Παύλος Γερουλάνος.

Αναλυτικά η δήλωση του Χάρη Δούκα:

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξη μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Π. Γερουλάνος: Θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό, δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι

Αναλυτικά:

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απο όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο.

Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».