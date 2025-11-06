Χρ. Δήμας σε Μ. Rigas: Καθοριστικός ο ρόλος της Ελλάδας στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών «Βαλτικής - Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου»

Τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών «Βαλτικής - Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου» (ΒΒΑ Corridor), σε συνδυασμό με την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικού κόμβου διατροπικών μεταφορών, υψηλής γεωπολιτικής αξίας, ανέδειξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Michael Rigas.

Όπως έγινε γνωστό με σχετικό Δελτίο Τύπου, στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών στην έρευνα και την καινοτομία, με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στους τομείς αρμοδιότητας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο πεδίο των υποδομών και μεταφορών.