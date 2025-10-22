Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήρθε χθες στη Βουλή και υποστήριξε την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, έγινε αρκετά εκτεταμένη συζήτηση από όλες τις πτέρυγες στην Ολομέλεια και ακολουθεί η ονομαστική ψηφοφορία, κατά την οποία θα δούμε ποιοι θα την ψηφίσουμε», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Έκανε επίσης λόγο για μια ρύθμιση, που αποτελεί «αυτονόητη πράξη για την προστασία του Μνημείου» και που «θα έπρεπε να ενώνει όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα» ενώ κάλεσε όλους «να αναλάβουν τις ευθύνες τους» καθώς «δυστυχώς η ρύθμιση δεν θα ψηφιστεί από ένα τμήμα της Βουλής».

Ο παριστάμενος υπουργός τοποθετήθηκε στο θέμα, στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας κατά την οποία κλήθηκε από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να απαντήσει ποιος είναι τελικά υπουργός που θα εφαρμόσει τη ρύθμιση και ζήτησαν να προσέλθει στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας να εισηγηθεί τη διάταξη για τον 'Αγνωστο Στρατιώτη, ως αρμόδιος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, τόνισε αρχικά ότι ο πρωθυπουργός ως παλαιός κοινοβουλευτικός βρίσκεται πολύ συχνά στη Βουλή για να υποστηρίξει νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, να κάνει ανακοινώσεις για σημαντικά ζητήματα ενώπιον του Σώματος και να συμμετάσχει σε Προ Ημερησίας συζητήσεις.

Όσον αφορά την τροπολογία, ο κ. Μηταράκης σημείωσε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός την παρουσίασε ξεκάθαρα στη Βουλή ως ο πλέον αρμόδιος και εξήγησε τη λογική βάση της οποίας θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι αυτονόητη ρύθμιση.

Επί του τυπικού θέματος, ανέφερε ότι είναι μια διάταξη, η οποία υποστηρίζεται από επτά συναρμόδιους υπουργούς και εξ αυτών τοποθετήθηκε ο κ. Φλωρίδης. «Ως εκ τούτου δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κανένα διαδικαστικό θέμα, ενώ σε λίγο θα υπάρξει και ονομαστική ψηφοφορία, κατά την οποία θα καταφανεί ότι και οι 156 βουλευτές της ΝΔ αποδέχονται και ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας» είπε και κατέληξε επισημαίνοντας πως προφανώς τη ρύθμιση θα εφαρμόσουν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής 'Αμυνας.

Τέλος διέψευσε ότι υπάρχει ζήτημα διαφωνίας του κ. Δένδια επισημαίνοντας πως ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας υπέγραψε, εισηγήθηκε και κατέθεσε γραπτώς στην Ολομέλεια τη συγκεκριμένη τροπολογία.

Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί στις 17.00 με ονομαστική ψηφοφορία, κατόπιν αιτήματος του ΚΚΕ.