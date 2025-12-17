Χρ. Δήμας: Περί τα 2 δισ. ευρώ τα κονδύλια για υποδομές

Οι υποδομές, ως καταλύτης για τον ελληνικό τουρισμό, τέθηκαν στο επίκεντρο του ετήσιου συνεδρίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) «Tourism Ahead».

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, «γίνονται προσπάθειες να αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το 2025 καταφέραμε να απορροφήσουμε 1,18 δισ. μόνο από το εθνικό σκέλος, ενώ εάν προσθέσουμε και τους ευρωπαϊκούς πόρους φθάνουμε συνολικά σχεδόν στα διπλάσια. Το υπουργείο, με σημαντική αύξηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, υλοποιεί σήμερα δεκάδες εμβληματικά έργα κι ένα μεγάλο πλήθος παρεμβάσεων μικρότερης έκτασης σε όλη την επικράτεια, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης».

Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη να καλυφθούν οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και πρόσθεσε την ανάγκη συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών.

Όπως είπε, πολύ σημαντικό είναι οι υποδομές μας να είναι και ανθεκτικές, και έκανε γνωστό ότι διατίθενται περί τα 1,3 δισ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών από τον Daniel.

Επιπλέον, κρίσιμο ζητούμενο για τον κ. Δήμα είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις υφιστάμενες υποδομές, επισημαίνοντας ότι η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως επίσης και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σημαντική μεταρρύθμιση για τον κ. Δήμα είναι επίσης η αναβάθμιση της ΥΠΑ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές εθνικές υποδομές, όπως το νέο σύγχρονο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, ο Ε65, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, ο ΒΟΑΚ, ο κόμβος στον Σκαραμαγκά.

Ν. Χαρδαλιάς: Το γήπεδο Ταεκβοντο μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο

Απ΄ την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε: «Στη μητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής -την πρωτεύουσα περιφέρεια της χώρας- ζει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, παράγεται σχεδόν το μισό εθνικό ΑΕΠ και συγκεντρώνεται πάνω από το 50% της επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Όπως είπε, στην Αττική έχουμε περάσει στην ενεργητική διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στις πράσινες υποδομές και με τη δημιουργία τοπόσημων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον φαληρικό όρμο. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός με έναν ανάδοχο, ενώ για 40 χρόνια ενσωματώνεται και το Ολυμπιακό γήπεδο Φαλήρου «Ταεκβοντο», το οποίο μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο.

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, εάν σχεδιάζουμε το μέλλον χωρίς γνώμονα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια, τότε δεν έχει νόημα και πρόσθεσε ότι υπό υλοποίηση βρίσκονται πάνω από 50 νέα αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Αττικής. Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη δυναμικής προώθησης του brand της Αττικής.