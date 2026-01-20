Χρ. Δήμας: Παράδοση στην κυκλοφορία του οδικού έργου Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα το οδικό έργο Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, που είναι τμήμα του κάθετου οδικού άξονα: «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», ο οποίος αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και πεδίο συνεργασίας στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, επί του διαδρόμου Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο.

«Παραδίδουμε ένα έργο ουσίας το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία.

Ο Έλληνας Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συνάντησε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και αντήλλαξε χειραψία με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας, Grozdan Karadjov, καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας Georg Georgiev. Κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας, επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία των δύο χωρών στο πεδίο των υποδομών και των μεταφορών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του οδικού έργου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Το μεγάλο έργο αφορά τη σύνδεση της Ξάνθης με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Σήμερα, δίνουμε στην κυκλοφορία 8 χιλιόμετρα, από το Δημάριο μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, που είναι ίσως το πιο δύσκολο – τεχνικά – τμήμα.

Είναι ένας εντυπωσιακός δρόμος, με τον οποίο αναβαθμίζεται η οδική ασφάλεια σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ορεινό ανάγλυφο. Επίσης, με τη νέα χάραξη και την παράκαμψη του οικισμού του Δημαρίου, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, απομακρύνοντας τη βαριά κυκλοφορία μέσα από τον οικισμό.

Επίσης, η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, αποτελεί άλλη μια απτή απόδειξη της προόδου του τριμερούς σχήματος με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, σε συνέχεια της υπογραφής του Μνημονίου τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς ολοκληρώνεται λειτουργικά ο κάθετος άξονας που συνδέει την Εγνατία Οδό με τα σύνορα.

Επομένως, παραδίδουμε σήμερα, ένα έργο ουσίας το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επενδύουμε σε δίκτυα που φέρνουν ανάπτυξη και θωρακίζουν την εθνική μας οικονομία».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Ο δρόμος «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα», ως τμήμα του οδικού άξονα που συνδέει την Εγνατία Οδό στο ύψος της Ξάνθης με τα βόρεια σύνορα της χώρας, έρχεται όχι μόνο να διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις, αλλά και να βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση σε μερικές από τις ομορφότερες και συγχρόνως πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της ελληνικής γης. Και μάλιστα, ως συνδετήριος άξονας, αποτελεί ακόμα, ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη περιοχών που φιλοξενούν έναν εξαιρετικά παραγωγικό πληθυσμό. Η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα αποτελεί ένα από τα επόμενα στοιχήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος είπε: «Με την απόδοση στην κυκλοφορία του οδικού τμήματος “Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” ολοκληρώνεται ένα κρίσιμο κομμάτι του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού, ενός έργου που ενισχύει ουσιαστικά τη διασύνδεση της Θράκης με τη Βουλγαρία και αναβαθμίζει τη θέση της περιοχής στο ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

Πρόκειται για ένα απαιτητικό έργο, σε έντονα ορεινό ανάγλυφο, και σύνθετο τεχνικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε με σεβασμό στις τοπικές συνθήκες.

Με την ολοκλήρωσή του, δημιουργείται μια νέα, σύγχρονη πύλη διασυνοριακής επικοινωνίας, που διευκολύνει τις μετακινήσεις, ενισχύει την οδική ασφάλεια και στηρίζει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια για την ολοκλήρωση αναγκών και των υπόλοιπων τμημάτων του άξονα, ώστε ο Κάθετος 70 να λειτουργήσει στο σύνολό του ως μια ενιαία και αξιόπιστη υποδομή προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας της Θράκης».

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, υπογράμμισε: «Η θέση σε λειτουργία ενός τόσο σημαντικού έργου οδικών υποδομών, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία, αναδεικνύει έμπρακτα τα οφέλη της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία και του ΕΣΠΑ, κατέστη δυνατή η υλοποίηση μιας υποδομής με ουσιαστικό και μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες της διασυνοριακής περιοχής. Η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ μέσα από τα Προγράμματα INTERREG 2021 – 2027, συνεχίζει με συνέπεια να υποστηρίζει δράσεις, που ενισχύουν τη διακρατική συνεργασία, τη συνδεσιμότητα και την εδαφική συνοχή, που περιορίζουν τις περιφερειακές ανισότητες και θέτουν στέρεες βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της γεωοικονομικής θέσης της χώρας».

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης σημείωσε: «Παραδίδουμε στην κοινωνία ένα έργο που ανοίγει νέους αναπτυξιακούς ορίζοντες για την Ξάνθη και ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η διασύνδεση με τη Βουλγαρία και τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών είναι επένδυση στη συνεργασία, την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών». Παράλληλα, ανέδειξε ότι η διοίκηση της

Περιφέρειας έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 6,1 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2021 – 2027’» για την ‘Αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ξάνθης στην ορεινή περιοχή», εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και βελτίωση της σύνδεσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου με το νέο τμήμα Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα».

Ο Δήμαρχος Μύκης Αχμέτ Κιουρτ ανέφερε: «Η παράδοση σε κυκλοφορία του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού "Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα", μειώνει τις αποστάσεις και τον χρόνο μετακίνησης και βάζει τέλος στην απομόνωση ορεινών και απομακρυσμένων οικισμών του Δήμου Μύκης.

Παράλληλα, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης, διευκολύνοντας την εμπορική δραστηριότητα και την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα, στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Νικόλαο Ταχιάο, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Δημήτριο Αναγνώπουλο, για τη συμβολή και τη στήριξή τους στην υλοποίηση ενός τόσου σημαντικού έργου για την περιοχή μας.

Επίσης ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, για τη διαρκή στήριξη σε έργα που ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειάς μας».

Στην τελετή παράδοσης του έργου παρόντες ήταν επίσης ο Βουλευτής Ξάνθης Σπύρος Τσιλιγγίρης, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης Πολυξένη Μπρίκα, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ιρφάν Χατζηγκενέ, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου AKTOR Αναστάσιος Αρανίτης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το τμήμα «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» έχει μήκος 8 χλμ. περίπου και συνδέεται με την υφιστάμενη οδό νότια του οικισμού Δημάριο, τον παρακάμπτει από τα ανατολικά και οδεύει βόρεια – βορειοανατολικά καταλήγοντας στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Σε συνδυασμό με αντίστοιχα έργα που έχουν γίνει από τη βουλγαρική πλευρά, ο δρόμος συνδέει τον οδικό άξονα από/προς Ξάνθη, μέσω της υφιστάμενης οδού, και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού μέσω των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. Βαφέικων, της ΠΕ Ξάνθης.

Η τυπική διατομή της οδού είναι 7,50/10,50 μ. και περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,75 μ. και έρεισμα 1,50 μ. Η ταχύτητα μελέτης είναι 40-60 km/h, λόγω του έντονου ορεινού ανάγλυφου.

Επιπλέον, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη τεχνική αποκατάσταση των προσβάσεων στις παρόδιες ιδιοκτησίες και κατοικίες του οικισμού του Δημαρίου.