Χρ. Δήμας: Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι το πιο σύγχρονο στη χώρα 

Στις μεγάλες υποδομές της Κρήτης, που θα διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για το νησί αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο του Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection, που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο.

Αναφερθείς στο νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, ο Χρ. Δήμας επισήμανε ότι θα αποτελέσει την πιο σύγχρονη αεροπορική πύλη της χώρας.

«Το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι το πιο ωραίο αεροδρόμιο στην Ελλάδα με διαφορά και το πιο σύγχρονο στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κατασκευή του έργου βρίσκεται λίγο κάτω από το 70% και πως βρίσκεται σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισμός για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας, που υπογράφηκε πριν από ένα περίπου μήνα, παρουσία του πρωθυπουργού.

Στον ΒΟΑΚ έχουν ολοκληρωθεί τα μέτρα οδικής ασφάλειας στο τμήμα Χανιά-Κολυμπάρι και Ηράκλειο-Λινοπεράματα

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στην πρόοδο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), τονίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα της χώρας στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων.

«Ο ΒΟΑΚ είναι πράγματι η τελευταία εκκρεμότητα που έχει η ελληνική πολιτεία όσον αφορά την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε στα κομβικής σημασίας έργα οδικής ασφάλειας που κάποια από αυτά έχουν ολοκληρωθεί.

«Έχουμε ολοκληρώσει τα μέτρα οδικής ασφάλειας στο τμήμα από τα Χανιά μέχρι το Κολυμπάρι και από το Ηράκλειο μέχρι τα Λινοπεράματα», είπε ο Χρίστος Δήμας, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλουν σημαντικά στο μεγάλο ζητούμενο που είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

Ο κ. Δήμας έκανε αναφορά στα έργα για το ΒΟΑΚ που εκτελούνται και στο ανατολικό τμήμα της Κρήτης. «Ο ΒΟΑΚ δεν είναι μόνο η παραχώρηση. Είναι και το ΣΔΙΤ από τη Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο, αλλά και το δημόσιο έργο μέχρι τον 'Αγιο Νικόλαο» είπε, ενώ πρόσθεσε ότι «ήδη χρηματοδοτούμε το σύνολο των μελετών, ώστε ο ΒΟΑΚ να φτάσει μέχρι τη Σητεία».

Πάντως ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναγνώρισε ότι στο μεγάλο αυτό έργο, υπάρχουν και δυσκολίες. «Δεν είναι όλα τέλεια, προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τις εταιρείες» είπε ο υπουργός.

Στο τελευταίο μέρος της τοποθέτησής του, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που προωθεί το υπουργείο για την ενίσχυση των συστημάτων αεροναυτιλίας και τη λειτουργία του FIR Αθηνών, με φόντο και το συμβάν της 4ης Ιανουαρίου. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη διαδικασία προμήθειας του συστήματος επικοινωνίας μεταξύ πιλότων και πύργων ελέγχου (VCRS).

«Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τη Sky Express, την Aegean, την ΤΕΡΝΑ, το αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" και τη Fraport που ανταποκρίθηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη στην πρόσκληση να χρηματοδοτήσουν τη δωρεά για το VCRS», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα τόνισε ότι προχωρούν και άλλα κρίσιμα συστήματα, όπως το PBN (Procedure Based Navigation).

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός συνολικού σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας. «Πλέον έχουμε ένα συγκροτημένο και πολύ συγκεκριμένο σχέδιο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την αεροναυτιλία», ανέφερε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στη μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τονίζοντας ότι ήταν απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν χρόνιες δυσλειτουργίες.

Ο κ. Δήμας συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Χτίζοντας το αύριο της Κρήτης: Υποδομές που αλλάζουν τον χάρτη» παρουσία του Παύλου Γερουλάνου - βουλευτή ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, του Μάνου Μανουσάκη -προέδρου & CEO, ΑΔΜΗΕ, του Αναστάσιου Αρανίτη -διευθύνοντος συμβούλου, AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, του Ντίνου Μπενρουμπή - σντιπροέδρου & διευθύνοντος συμβούλου, METKA ATE και του Χρήστου Παναγιωτόπουλου -CEO, TERNA S.A.