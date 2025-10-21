Χρ. Δήμας: Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη επιδιώκει την διατήρηση της ιερότητας του Μνημείου

«Η τροπολογία η οποία εισάγεται σήμερα υπερβαίνει τα στενά όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς υπηρετεί έναν κοινό και ύψιστο σκοπό, την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη: Ένα ιερό Μνημείο το οποίο εκφράζει τη συλλογική μνήμη και την ευγνωμοσύνη του ελληνικού έθνους προς όλους όσοι θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης στην πατρίδα μας», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, υποστηρίζοντας εκ μέρους της κυβέρνησης την «επίμαχη» ρύθμιση.

Και πρόσθεσε: «Ένα κενοτάφιο, το οποίο δεσπόζει στον χρόνο ως σύμβολο μνήμης και τιμής, υπενθυμίζοντας σε εμάς ότι οι "οι νεκροί καθοδηγούν τους ζωντανούς"».

Όπως προσέθεσε ο κ. Δήμας, αυτό το οποίο επιδιώκει η παρούσα τροπολογία δεν είναι μόνο η διαφύλαξη του πραγματικού χαρακτήρα του Μνημείου, αλλά και η διατήρηση της ιερότητάς του ως τόπου εθνικής ενότητας, συλλογικής μνήμης και δημόσιου σεβασμού.

Απευθυνόμενος δε στην αντιπολίτευση, κάλεσε τα κόμματα να αντιληφθούν ότι η τροπολογία διασφαλίζει πλήρως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της συνάθροισης, αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, την αναγκαιότητα να αντιμετωπίζονται με τον δέοντα σεβασμό, μνημεία με ιδιαίτερα ιστορικό και συμβολικό βάρος, όπως το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.