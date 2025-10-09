Ληξούρι Κεφαλονιάς

Υπεγράφη, σήμερα, η σύμβαση για την επισκευή οκτώ σεισμόπληκτων κτιρίων εργατικών κατοικιών στο Ληξούρι, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα και του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Η επισκευή και αποκατάσταση των σεισμόπληκτων εργατικών κατοικιών στο Ληξούρι αποτελεί μια πράξη συνέπειας και ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Κεφαλονιάς.

Σήμερα ολοκληρώσαμε μια πράξη συνέπειας και ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Κεφαλονιάς! Υπογράψαμε τη σύμβαση για την επισκευή 8️⃣ σεισμόπληκτων εργατικών κατοικιών στο Ληξούρι μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2014 που έπληξε την περιοχή. @ypomeofficial @gkefalogiannis pic.twitter.com/Ab2gSzSVoa — Christos Dimas (@ChristosDimas_) October 9, 2025

Μετά από χρόνια καθυστερήσεων, το έργο υπογράφεται και προχωρά με συγκεκριμένο σχεδιασμό, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την επισκευή οκτώ κτιρίων εργατικών κατοικιών, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, οι οποίες κρίθηκαν κατεδαφιστέες μετά τον σεισμό του 2014.

Η υλοποίηση γίνεται από την Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, με χρηματοδότηση μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η αποκατάσταση των εργατικών κατοικιών δεν είναι μόνο ένα τεχνικό έργο. Είναι πρωτίστως μια παρέμβαση κοινωνικής συνοχής και αξιοπρέπειας, που διασφαλίζει ότι οι κάτοικοι θα επιστρέψουν σε σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά σπίτια.

Προς την ίδια κατεύθυνση, δρομολογείται η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - ΔΑΕΦΚ-ΚΕ και Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, ώστε η ΚΤΥΠ ΑΕ να αναλάβει την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή δέκα (10) κτιρίων για τη στεγαστική αποκατάσταση των ιδιοκτητών των εργατικών κατοικιών στη θέση Αμμούσα στο Ληξούρι της ΔΕ Παλικής του Δ. Κεφαλονιάς, που κρίθηκαν επικινδύνως ετοιμόρροπες από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014". Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται σε 9,6 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από τις πιστώσεις της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ.

Η Πολιτεία αποδεικνύει έμπρακτα ότι δεν ξεχνά τις περιοχές που δοκιμάστηκαν.

Με σχέδιο, διαφάνεια και επιμονή, προχωράμε σε έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητά τους».

Απ' την πλευρά του, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι:



«Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να επουλώσουμε μια παλιά πληγή. Έντεκα χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 2014 στην Κεφαλονιά, η Πολιτεία, επιτέλους, ήρθε να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε πολλές οικογένειες και απασχόλησε έντονα την τοπική κοινωνία του Ληξουρίου.

Η υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων κατέστη εφικτή χάρη στην αγαστή συνεργασία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που απέδειξε στην πράξη πως με συντονισμό, σχέδιο και πολιτική βούληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μπορούν να ξεπεραστούν αγκυλώσεις ετών προς όφελος των πολιτών.

Όπως είπε υπουργός, πρόκειται για ένα έργο που αφορά την επισκευή οκτώ σεισμόπληκτων εργατικών ιδιόκτητων κατοικιών, τη μελετητική ωρίμανση του οποίου ανέλαβε η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ), την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή της. Θυμίζω επίσης ότι τον περασμένο Ιούνιο, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στη ΔΑΕΦΚ-ΚΕ να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τις "Κτιριακές Υποδομές ΑΕ", αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους για την άμεση επίλυση οικιστικών προβλημάτων.

Χάρη σε αυτή τη διάταξη αναμένεται να υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή δέκα νέων κτιρίων για τη στεγαστική αποκατάσταση των ιδιοκτητών των εργατικών κατοικιών στο Ληξούρι, που κρίθηκαν επικινδύνως ετοιμόρροπα. Έργο που θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ύψους 9,6 εκατ. ευρώ.

Για τους ανθρώπους που περίμεναν υπομονετικά 11 χρόνια για να ξαναδούν το σπίτι τους να στέκεται όρθιο, νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι μια εξέλιξη πολύ σημαντική, πράξη ελπίδας και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης τους προς την Πολιτεία».

Στην τελετή της υπογραφής παρευρέθηκαν, επίσης, ο βουλευτής Κεφαλονιάς, Παναγής Καππάτος, ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο πρόεδρος της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ ΑΕ) Τιμολέων Κατσίπος και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αθανάσιος Γιάνναρης.