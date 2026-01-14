Χρ. Δήμας για black out στο FIR Αθηνών: Το πρόβλημα εντοπίζεται στη χωρητικότητα

«Υλοποιούμε ένα ολιστικό σχέδιο για τη συνολική αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας, το οποίο είναι σε σύμφωνη γνώμη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη DG MOVE, την ΕΑSA, τη Eurocontrol», ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, απαντώντας, νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, σε επίκαιρες ερωτήσεις της αντιπολίτευσης για την πρόσφατη «κατάρρευση του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας».

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, δηλαδή του προγράμματος εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας, τεχνικός σύμβουλος αναλαμβάνει το Eurocontrol και την ίδια στιγμή, όπως είπε ο κ. Δήμας, προχωρά και η στελέχωση στην ΥΠΑ, με προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, με ηλεκτρονικούς και άλλες ειδικότητες που έχει ανάγκη η ΥΠΑ.

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να σημειώσει, πάντως, ότι τα συστήματα είναι λειτουργικά και σύμφωνα με την ECCAIRS, την ψηφιακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την αξιολόγηση της αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και το πόρισμα που δημοσιοποιήθηκε χθες, το περιστατικό κατατάχθηκε ως «περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης».

Το δε πόρισμα, όπως τόνισε ο υπουργός, στο κεφάλαιο που αφορά την αεροπορική ασφάλεια, αναφέρει ρητά πως δεν διαπιστώθηκε ζήτημα ασφάλειας πτήσεων, υπό την έννοια της έκθεσης αεροσκαφών σε άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει μαγικό ραβδί αλλά σαφέστατα, σε συνεννόηση τόσο με τη διοίκηση της ΥΠΑ, βεβαίως και τα σωματεία των εργαζομένων, με τα οποία έχουμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, και φυσικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη DG MOVE, την EASA και το Eurocontrol, έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για να αναβαθμίσουμε τα συστήματα αεοναυτιλίας της χώρας», είπε ο κ. Δήμας.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στην κατάσταση των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας σήμερα: «Ναι, τα συστήματα πράγματι είναι παλαιά, είναι πολλών χρόνων. Όλοι, όμως, συμφωνούν ότι είναι λειτουργικά. Το πρόβλημα με τα συστήματα είναι, ως επί το πλείστον, πρόβλημα χωρητικότητας και αυτό είναι κάτι που το λένε οι ειδικοί, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι Ευρωπαίοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας».

«Το αεροδρόμιο του Μονάχου, το οποίο θεωρείται δίδυμο αεροδρόμιο με το "Ελευθέριος Βενιζέλος", άρα έχει την ίδια δομή, έχει πιο σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας, άρα μπορεί να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, εξυπηρετεί περισσότερες πτήσεις από ό,τι το "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Το θέμα, συνεπώς, με τα συστήματα αεοναυτιλίας είναι χωρητικότητας. Εμείς, όμως, σε κάθε περίπτωση, ήδη το τελευταίο χρονικό διάστημα, υλοποιούμε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη DG MOVΕ, με την EASA και το Eurocontrol, ένα ολιστικό σχέδιο δράσης το οποίο αποσκοπεί στην πλήρη αναβάθμιση όλων των συστημάτων αεροναυτιλίας. Ναι, αντιμετωπίζει και τις τρεις παραβάσεις που έχουμε στο ευρωπαϊκό δίκαιο, και για τα συστήματα τα DLS και για το PPM και για τα ραντάρ Smode.

Το τελευταίο διάστημα στελεχώνουμε διαρκώς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, πάνω από 80 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τέλος του 2025, άλλοι τόσοι αρχές του 2026, και ηλεκτρονικούς και σε άλλες κρίσιμες ειδικότητες, Για την υλοποίηση του ολιστικού σχεδίου δράσης, χτες συζητήσαμε και με το Eurocontrol στις Βρυξέλλες, όπου συμφωνήσαμε να αναλάβει και ως τεχνικός σύμβουλος», συμπλήρωσε.

Ο κ. Δήμας ενημέρωσε και για τα άμεσα μέτρα που θα υλοποιηθούν για να μην επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον: «Για το περιστατικό της περασμένης Κυριακής ζήτησα από την επιτροπή που συστήθηκε να μας κάνουν και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί και έχει κάνει τέσσερις προτάσεις».

Ο ίδιος ενημέρωσε ότι «το πρώτο είναι η άμεση και ενδελεχής αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το δίκτυο μεταφοράς δεδομένων, μια κοινή ομάδα μεταξύ ΥΠΑ και ΟΤΕ, για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών δυσλειτουργίας του συστήματος.

Στην ομάδα αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν τεχνικοί του ΟΤΕ, με σημαντική εμπειρία στις ηλεκτρονικές υποδομές που χρησιμοποιεί η ΥΠΑ και θα έχουν τη δυνατότητα λήψης άμεσων αποφάσεων, όπως επίσης και διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων πάλι η ΥΠΑ, σε συνεργασία με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ, να καταρτίσει ειδικές διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, ειδικά πρωτόκολλά στο οποίο μας βοηθάει και το Eurocontrol, την ενίσχυση δυνατότητας ιχνηλάτισης προβλημάτων και γρήγορης επέμβασης σε κομβικά σημεία, την ενίχυση της εποπτείας φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Άρα, πολύ καλύτερη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να μη γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον».