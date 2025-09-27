Χρ. Δήμας: Εντός 2026 η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης - Τι είπε για τις καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος

Στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε και προκάλεσε καθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίες φθάνουν και τις 2 ώρες, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας στην ΕΡΤ ο οποίος παρουσίασε και μια σειρά από κρίσιμα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναφορικά με το κυκλοφορικά πρόβλημα ο κ. Δήμας σημείωσε ότι η αρμοδιότητα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα αφορά πάρα πολλά Υπουργεία, σημειώνοντας και στο υπουργείο Μεταφορών το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουν σημαντικές κινήσεις,

Ανέφερε δε, «ήδη στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη πάνω από τα μισά λεωφορεία είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, πλήρης προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπει ο πολίτης, η καθημερινότητά του».

Αναφορικά με την Αττική οδό, εκεί που οι οδηγοί που έρχονται από την κατεύθυνση από το αεροδρόμιο και θέλουν να στρίψουν δεξιά να πάνε προς Λαμία, σημείωσε ότι εκεί πράγματι δημιουργείται μποτιλιάρισμα, επειδή όσοι οδηγοί έρχονται από την Αττική Οδό θέλουν να στρίψουν για να πάνε προς Λαμία.

Πρόσθεσε δε, ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ανακοινώσει ότι εκεί θα γίνει μια σημειακή παρέμβαση όπου θα διαχωρίσουμε τις λωρίδες, θα μπαίνουν αυτόνομα πρώτα αυτοί που έρχονται από Ελευσίνα και 150 μέτρα πιο μετά θα μπαίνουν αυτοί που έρχονται από το αεροδρόμιο. Αυτή η σημειακή παρέμβαση θα ολοκληρωθεί εντός του 2026, σημείωσε ο Υπουργός.

Για τις καθυστερήσεις πτήσεων στα αεροδρόμια

Αναφορικά με το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού δήλωσε ότι στόχος είναι να βελτιωθεί η κατάσταση, συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να μια σύγχρονη υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

«Αρχικά να πούμε ότι το αεροδρόμιο Βενιζέλος έχει καθυστερήσεις, αλλά υπάρχουν αεροδρόμια τα οποία έχουν στην Ευρώπη αρκετά μεγαλύτερες κάστρα. Ο στόχος όμως ο δικός μας προφανώς είναι να βελτιώνουμε την κατάσταση», δήλωσε ο κ. Δήμας.

Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι το υπουργείο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη υλοποιεί ένα σχέδιο δράσης, 364 σημείων και 7 πυλώνων, όπου κάθε 6 εβδομάδες στέλνουν και μια έκθεση προόδου όπου μελετούν πώς προχωράει αυτή η διαδικασία.

«Ένας από τους πυλώνες λοιπόν, τους 7 είναι η μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Σήμερα οι ΗΠΑ είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι για την καθαριότητα στις τουαλέτες στο Καζαντζάκης πρέπει να υπογράψει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Για να κουρέψουμε το γκαζόν στα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να υπογράψει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Αυτά πλέον σταματούν να υπάρχουν και οι ΗΠΑ Αποκτάει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνονται οι δομές, άρα αποκτάει μια σύγχρονη διοίκηση» ανέφερε ο κ. Δήμας.

Σημείωσε ότι «προφανώς είμαστε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος των ελέγχων εναέριας κυκλοφορίας δεν ισχύει ….. Επειδή συζητάμε με την υπηρεσία, με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπως και με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές ομάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχουν θίξει πολύ συγκεκριμένα θέματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν έχει να κάνει μόνο με την μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε συμφωνήσει με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και μάλιστα μας επιβράβευαν για το γεγονός ότι τόσο γρήγορα μπορέσαμε να προβούμε.

«Τους τελευταίους έξι μήνες έχουμε περάσει και κάποιες πολύ σημαντικές διατάξεις για την για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αυτό έχει να κάνει και με την αυτοτελή φορολόγηση όταν χάνουν την ειδικότητα τους, την δυνατότητα δηλαδή να εργαστούν ως ελεγκτές. Συνήθως αυτό συμβαίνει ένα με δύο χρόνια πριν την σύνταξη τους, το οποίο πιστέψτε με είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όπως για τον κάθε έναν από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπως επίσης για την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράψαμε με το Υπουργείο Οικονομικών για την υπερεργασία, για επιπλέον χρηματοδότηση για αυτούς που εργάζονται πλέον των συμφωνηθέντων ή ακόμα και για την ωριαία αποζημίωση που παίρνουν σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η συνεργασία που είχαμε με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ήταν αρκετά καλή», σημείωσε.

«Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας με σημαντική εμπειρία μπορεί να παίρνει και πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως …. είναι πολύ σημαντικές οι απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους και είναι απολαβές που προφανώς φορολογούνται. Προφανώς, τα δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. Όμως φαίνεται πως ζητούν και επιπλέον απολαβές», σημείωσε σε άλλο σημείο ο κ. Δήμας.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι όπως είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση τα χρήματα που κακώς δόθηκαν ζητούνται ήδη πίσω και επιθυμούν να τιμωρηθούν όλοι υπεύθυνοι.

Όσον αφορά τα Τέμπη, ο κ. Δήμας ανέφερε «Όλοι θέλουμε να ξεκινήσει γρήγορα και σωστά η δίκη για τα Τέμπη. Προφανώς δεν παρεμβαίνουμε στη Δικαιοσύνη. Καταλαβαίνουμε το αίτημα των γονιών για την εκταφή και νομίζω ότι αυτό, όπως αποφασίστηκε θα προχωρήσει. Όμως το να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα στην ακροαματική διαδικασία και εννοώ από την πλευρά της ελληνικής δικαιοσύνης, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το επιθυμούν το σύνολο των πολιτών. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο, ακριβώς αυτό το πράγμα ήταν που ζητούσαν να φτάσουμε στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι».