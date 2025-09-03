Χρ. Δήμας: Το β΄ τρίμηνο του 2026 θα παραδοθεί ο Ε65

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα παραδοθεί το δεύτερο τμήμα του Ε65 που θα συνδέει την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά τόνισε, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Δήμας κατά την διάρκεια αυτοψίας που έκανε σήμερα στο συγκεκριμένο τμήμα του έργου.

Ο κ Δήμας ανέφερε ότι ξεπεράστηκαν όλα τα προβλήματα που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την παράδοσή του, όπως η μεταφορά ορισμένων πυλώνων υπερυψηλής τάσης και η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ανασκαφών. Σημείωσε ότι, πριν απο λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή του Αγιόφυλλου με αποτέλεσμα να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι εργασίες της κατασκευάστριας εταιρείας στο συγκεκριμένο σημείο ενώ σε συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ ρυθμίστηκαν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες μεταφοράς των πυλώνων στην περιοχή της Ανθρακιάς.

Στο συγκεκριμένο εργοτάξιο απασχολούνται 850 εργαζόμενοι σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε απο την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρίας ενώ παρών στην υποδοχή του κυβερνητικού κλιμακίου ήταν το εκτελεστικό μέλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ Μιχάλης Γουρλής.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης ζήτησε από τον υπουργό στο συγκεκριμένο σημείο του κόμβου του Ε65 που ενώνεται με την Εγνατία στα Γρεβενά να δημιουργηθεί μια έξοδος που θα οδηγεί προς το Χιονοδρομικό Κέντρο των Γρεβενών και σε τουριστικές περιοχές της Πίνδου αίτημα που υποστήριξαν και 7 πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων της περιοχής, ως στοιχείο βιωσιμότητας των οικισμών τους στην συνάντηση που ακολούθησε με το κυβερνητικό κλιμάκιο.

Την αναπτυξιακή δυναμική που θα προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών η ολοκλήρωση του Ε65 επεσήμανε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου.

Ακολούθως το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών όπου ο κ.Δήμας ενημερώθηκε για τα έργα που υλοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Ανακοίνωσε επίσης ότι για το 2026 έχουν προβλεφθεί 150 εκ € για εργασίες στα σχολεία στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Παρόντες στην επίσκεψη του κλιμακίου ήταν ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλεξ. Καχριμάνης, ο βουλευτής Γρεβενών της ΝΔ Θανάσης Σταυρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Γιάννης Τσακνάκης, ο δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης.