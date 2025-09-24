Χαιρετισμό σε γεύμα της ομογένειας απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην άμυνα και την ασφάλεια κατά την ομιλία του, τονίζοντας πως οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα και η αύξηση δαπανών, είναι ένα «αναγκαίο μέτρο» στην περίοδο που ζούμε.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία, αλλά και στο πολύ σημαντικό θέμα της επιστροφής των νέων Ελλήνων, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν στο εξωτερικό.

«Υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και των συνόρων» τόνισε για να προσθέσει: «Η αύξηση στις δαπάνες για την Άμυνα είναι ένα αναγκαίο τίμημα για την ασφάλεια. Έχουμε προχωρήσει στην αγορά 3 φρεγατών και θα ακολουθήσει και μια 4η, μια επένδυση απαραίτητη για την ασφάλεια της χώρας μας. Το γεωπολιτικό πεδίο αλλάζει λόγω των πολέμων» εξήγησε.

Ενώ επίσης εξέφρασε τη χαρά του που μίλησε σε ομογενείς κάνοντας λόγο για «προνόμιο να μπορώ να παρευρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση που έχει γίνει παράδοση».

Ακόμη, αναφέρθηκε στην εκδήλωση της Wall Street Journal, όπου συνομίλησε με την αρχισυντάκτρια της εφημερίδας με τη συζήτηση να έχει τίτλο: «Έχει επανέλθει η Ελλάδα;».

Αναφερόμενος στα «άλματα» προόδου που έχει κάνει η ελληνική οικονομία, τόνισε πως «η Αθήνα τώρα ανθίζει».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «αυτό το ερώτημα πρέπει να το αποφύγετε γιατί η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά».

«Όλοι μας αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και ταυτόχρονα κάνει τη δουλειά μου ευκολότερη καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που έχει κάνει μία χώρα που βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας να έχει μετατραπεί σε μία από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Πριν από 10 χρόνια η Γαλλία δανειζόταν με 1%, η Ελλάδα δανειζόταν με 10% και τώρα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι κάτω από το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό μαρτυρά την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και το αντίκτυπο που μπορεί να έχει η καλή δημοσιονομική πολιτική», προσέθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η οικονομία μας μεγαλώνει με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την ευρωζώνη, προσελκύουμε συνεχώς άμεσες επενδύσεις στη χώρα. Κοιτούσα τους αριθμούς, πάνω από 30 δισ. άμεσων επενδύσεων στη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια».

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός ήταν καλεσμένος στο γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις, όπως οι AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC κ.ά.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα, έφτασαν στο δείπνο, όπου τους υποδέχθηκαν ο Μάικ Μανάτος και η πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Αικατερίνη Νασίκα.

Στη συνέχεια, στο γεύμα προς τιμήν τους, συνομίλησαν επί ώρα με τον ελληνικής καταγωγής αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας. Στο βήμα τον πρωθυπουργό προλόγισε ο Μάικ Μανάτος, εκτελεστικός διευθυντής της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» (THI).