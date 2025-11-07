Χ. Θεοχάρης: Η συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ για Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξειδικεύσει κοινές δράσεις

Για τη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ με επίκεντρο θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης μίλησε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας ότι αποτελεί μια «ομπρέλα, η οποία θα μας επιτρέπει να εξειδικεύσουμε κοινές δράσεις».

«Στην κατ΄ ιδίαν συνάντηση που είχαμε, συμφωνήσαμε την κατεύθυνση των δράσεων αυτών, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και την τεχνολογική συνεργασία, ιδιαίτερα με έμφαση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «μετά από συνεργασία που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες μπορέσαμε να καταλήξουμε σε αυτή την κοινή διακήρυξη και συμφωνήσαμε πως σε πρώτη ευκαιρία, με το πρώτο ταξίδι που θα κάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εξειδικεύσουμε τις δράσεις, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να υλοποιήσουμε δράσεις στον τομέα της τεχνολογίας και της συνεργασίας ευρύτερα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στα Βαλκάνια».

Εξήγησε, μάλιστα, ότι «μορφές αυτές μπορεί να είναι πολλαπλές, δηλαδή συνεργασίες μεταξύ εταιρειών ελληνικών και αμερικανικών, είτε εμπορικές συνεργασίες, είτε κοινές δράσεις».

Σχετικά με την επόμενη σημαντική εξέλιξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορά στον στρατηγικό διάλογο, ανέφερε ότι «δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι λεπτομέρειες, όπως οι ημερομηνίες, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι μέσα στον Δεκέμβριο».

«Ο στρατηγικός διάλογος είναι ένα κρίσιμο εργαλείο ώστε οι συζητήσεις μεταξύ των υπουργείων και μεταξύ των δύο κυβερνήσεων να έχουν απτά αποτελέσματα», πρόσθεσε.





