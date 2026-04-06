Χ. Θεοχάρης: Λογική μικροκομματικής εκμετάλλευσης να ζητά η αντιπολίτευση την παραίτηση της κυβέρνησης

«Ας περιμένουμε όλες τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Υπάρχουν, εδώ τώρα δύο απόψεις, δύο σχολές σκέψης που συγκρούονται. Η μία λέει απλώς ότι, υπάρχουν οι Χ διεφθαρμένοι και θα έρθουν οι Ψ οι οποίοι δεν θα είναι διεφθαρμένοι και θα είναι όλα καλά, ότι είναι απλώς ένα ζήτημα εναλλαγής προσώπων. Γιατί σημασία έχει να δούμε και την πολιτική κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Και υπάρχει η άλλη λογική η οποία λέει ότι εδώ χρειάζονται ενδυνάμωση οι θεσμοί της χώρας» επισήμανε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κινήσεις της κυβέρνησης.

«Όπως ήταν πάνδημο το αίτημα της οικονομικής ανάταξης και σε αυτό το αίτημα η Νέα Δημοκρατία το 2019 απάντησε και έφερε αυτές τις μεταρρυθμιστικές αλλαγές στην οικονομία, ώστε η χώρα μας να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, τώρα πια το αίτημα και πολύ ορθώς από τους πολίτες είναι, ότι χρειάζεται θεσμική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της χώρας. Εδώ θα κριθούμε όλοι. Διότι και εκεί, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εν πάση περιπτώσει έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις ώστε αυτά τα πράγματα να μην μπορούν να ξαναγίνουν, με την μετακίνηση της αρμοδιότητας από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είδαμε ότι η αντιπολίτευση δε συναίνεσε. Κρινόμαστε και από αυτό. Διότι, προφανώς όταν ζητάς υπό αυτές τις συνθήκες να παραιτηθεί η κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι φανερό ότι η μόνη λογική είναι της μικροκομματικής εκμετάλλευσης και της αλλαγής της καρέκλας» προσέθεσε ο κ. Θεοχάρης.

Όσο αφορά τη στάση της κυβέρνησης μετά τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι γίνονται κινήσεις, αστραπιαίες και ότι ο πρωθυπουργός έδειξε αντανακλαστικά. «Από κει και πέρα ο ελληνικός λαός κρίνει και την κυβέρνηση, κρίνει και την αντιπολίτευση» τόνισε.

Ω προς το κατά πόσο αυτές οι εξελίξεις μπορεί να ανατρέψουν τη δημοσκοπική άνοδο που κατέγραφε τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση, λόγω και της διαχείρισης των συνεπειών του πολέμου της Μέσης Ανατολής, ο κ. Θεοχάρης είπε χαρακτηριστικά «ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός, πολλά πράγματα συμβαίνουν. Οι εξελίξεις και στο εξωτερικό και στη χώρα μας είναι σημαντικές, οπότε έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθειά της να υλοποιεί το πρόγραμμα όπως το έχει υποσχεθεί στις εκλογές του ’23 στον ελληνικό λαό. Και φυσικά με αυτή την παρακαταθήκη, με αυτό το σκεπτικό να ζητήσει την επανεκλογή της από τον ελληνικό λαό».

«Θεωρώ ότι η κυβέρνηση και στο οικονομικό πεδίο και στο αμυντικό και στο πεδίο των συμμαχιών της χώρας μας, της ισχύος της, τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φέρει ουσιαστικά και πολύ σημαντικά αποτελέσματα και αυτό είναι φανερό στον μέσο πολίτη. Καταλαβαίνουμε, όλο αυτό το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δημιουργήσει μια αίσθηση ότι υπάρχει και ζήτημα θεσμών με τη χώρα. Αδίκως όχι, υπάρχουν όμως και υπερβολές συγχρόνως» σημείωσε ο κ. Θεοχάρης.

«Ο ρόλος του βουλευτή από το Σύνταγμα είναι να αφουγκράζεται ακριβώς τις ανάγκες και τα θέλω των πολιτών. Αν το αίτημα αυτό τεθεί υπόψη της διοίκησης και είναι δίκαιο και η διοίκηση το αποδεχτεί, αυτό δεν μπορεί να πούμε ότι είναι μεμπτό. Δηλαδή, μην πάμε στο άλλο άκρο. Δεν είναι μεμπτό να στείλει ένα γράμμα ο βουλευτής για το ΙΚΑ και να περάσει αυτή την επιστολή στο ΙΚΑ» είπε στη συνέχεια, σημειώνοντας ακόμα «σε κάθε περίπτωση, εγώ ξαναλέω, άλλο το ποινικό. Και τα ποινικά είναι σημαντικά και ουσιαστικά ζητήματα και δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι ενδεχομένως να υπάρχουν μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στη Βουλή και τέτοιες περιπτώσεις».

Δεν είναι μόνο η νομοθέτηση, τόνισε ο υφυπουργός. «Η νομοθέτηση για να μπορέσεις να μειώσεις το χρόνο που δίνονται οι συντάξεις, το οποίο ήταν ένα αίτημα που έκαιγε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύς κόσμος είχε αγανακτήσει, περιμένοντας 1, 2 και 3 χρόνια για να πάρει τη σύνταξή του δεν κρίνεται μόνο στη νομοθέτηση, κρίνεται και στην υλοποίηση. Και αφού έχεις νομοθετήσει κάτι, πρέπει να υλοποιηθεί. Άρα πάλι ο βουλευτής θα πάρει το σήμα ότι η υλοποίηση αργεί ή δεν έχει προχωρήσει. Θα μεταφέρει αυτή τη γκρίνια, θα πιέσει την τάδε υπηρεσία και θα πει κοιτάξτε, πρέπει να υλοποιήσετε πιο γρήγορα κτλ» συνέχισε.

«Υπάρχει πάντοτε ένα όριο ορθής συμπεριφοράς, θεσμικής, αν θέλετε, μεταφοράς του αιτήματος και υπάρχει και το όριο της εξωθεσμικής, όπως την είπατε. Φυσικά και όταν αυτό το όριο ξεπερνιέται, προφανώς ο καθένας από εμάς είναι υπόλογος για τις πράξεις του. Ο καθένας από εμάς για τις αποφάσεις του κρίνεται και τον κρίνει ο λαός που τον ψήφισε» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Θεοχάρης.