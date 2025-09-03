Χ. Δήμας και Α. Ευθυμίου επισκέφθηκαν το 1ο Γυμνάσιο και υπό κατασκευή εργατικές κατοικίες στα Γρεβενά

Το κυβερνητικό κλιμάκιο, υπό τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, και την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου επισκέπτεται σήμερα την Π.Ε. Γρεβενών.

Η επίσκεψη ακολουθεί την αυτοψία που πραγματοποίησε η κ. Ευθυμίου στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή βόρειου τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο εξόδου. Στη συνέχεια η κ. Ευθυμίου, επισκέφθηκε το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σχολικό συγκρότημα, στο πλαίσιο της Α΄ φάσης του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 223.747,56 ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε εσωτερικούς/εξωτερικούς χρωματισμούς και αποκαταστάσεις φθορών, στην ανακατασκευή της στέγης και των συστημάτων απορροής όμβριων, στη βελτίωση της προσβασιμότητας με ράμπες και WC ΑμεΑ, στην ανακατασκευή WC μαθητών και καθηγητών και στην αναβάθμιση των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ.

«Στο 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων που ενισχύει την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα του σχολείου δήλωσε ο κ. Δήμας και προσέθεσε:



«Η Α' φάση του προγράμματος "Μαριέττα Γιαννάκου" αφορά 431 σχολικές μονάδες σε 245 δήμους και στις 13 περιφέρειες της χώρας και οδεύει προς ολοκλήρωση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί. Είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ πριν από έναν χρόνο και έγινε πράξη, παραδίδοντας σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές αίθουσες σε χιλιάδες μαθητές. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Α' φάσης ανοίγει τον δρόμο για τη Β' φάση, η οποία θα υλοποιηθεί με νέα δωρεά ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τριετίας από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς), την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες».

Το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε και τις υπό κατασκευή εργατικές κατοικίες στα Γρεβενά.

Σε δηλώσεις της η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, ανέφερε ότι:



«Η σημερινή μας επίσκεψη με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, στον υπό κατασκευή οικισμό των εργατικών κατοικιών σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Ένα έργο που για περισσότερο από είκοσι χρόνια παρέμενε ημιτελές, τώρα παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά. Με τις εργασίες να προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, υπό την ευθύνη της ΔΥΠΑ και με την εποπτεία του Υπουργείου, προχωράμε αποφασιστικά, ξεπερνώντας τα εμπόδια του παρελθόντος».

Κλείνοντας πρόσθεσε ότι στόχος «είναι να δώσουμε σύντομα το κλειδί της δικής τους στέγης σε 80 οικογένειες των Γρεβενών, που τόσα χρόνια περιμένουν με υπομονή και ελπίδα» και κατέληξε: «Ως υφυπουργός Εργασίας, ως βουλευτής Θεσσαλονίκης, αλλά και με καταγωγή από τα Γρεβενά, γνωρίζω από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμπολιτών μου. Για εμάς, η κατοικία δεν είναι απλώς ένα κτίριο είναι η βάση για μια ζωή με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σταθερότητα».