Χ. Δήμας: Η Ελλάδα ενισχύει τη συνδεσιμότητα και τον ρόλο των λιμένων στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών

Τη στρατηγική για την ανάδειξη της Ελλάδας – και ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας – σε κεντρικό κόμβο μεταφορών και logistics μεταξύ Ευρώπης, Βαλκανίων και Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας λιμάνια, σιδηροδρόμους, αυτοκινητοδρόμους και διατροπικά κέντρα, παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο Διεθνές Συνέδριο «Circular Ports for Global Trade: Green Infrastructure and Smart Connectivity», που διοργάνωσαν το Βουλγαρο – Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας επεσήμανε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στους μεγάλους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών, όπως ο διάδρομος Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και ο διάδρομος Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου. «Μέσω αυτών των αξόνων, οι ελληνικοί λιμένες και τα σιδηροδρομικά δίκτυα συνδέονται άμεσα με τις αγορές της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης», είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους λιμένες της Βόρειας Ελλάδας – Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης – οι οποίοι ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως πύλης εμπορίου και μεταφορών.

Αρχικά, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της Θεσσαλονίκης ως πύλης εμπορίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα της πόλης να λειτουργήσει ως βασικός κόμβος logistics για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην Καβάλα, η οποία αναδεικνύεται σε σημαντικό περιφερειακό κόμβο εμπορίου και logistics, με την ανάπτυξη νέων σιδηροδρομικών υποδομών, όπως η νέα γραμμή Νέα Καρβάλη – Τοξότες και η συνδετήρια γραμμή προς τον Εμπορευματικό Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος».

Όσον αφορά την Αλεξανδρούπολη, τόνισε ότι αυτή «αποκτά δυναμική που υπερβαίνει τα εθνικά όρια», εξηγώντας ότι ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο ενισχύει τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία, τη Μαύρη Θάλασσα και τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Παράλληλα, η διασύνδεση Αλεξανδρούπολης – Οδησσού δημιουργεί μια εναλλακτική όδευση μεταφοράς προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Αναφερόμενος στις μεγάλες οδικές υποδομές της Βόρειας Ελλάδας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού σηματοδοτεί μια νέα φάση εκσυγχρονισμού του βασικού οδικού άξονα της περιοχής, ενώ ανέφερε ότι σε λίγους μήνες θα συνδεθεί με τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) κοντά στα Γρεβενά. Όπως είπε, η σύνδεση αυτή «θα απελευθερώσει μια τεράστια δυναμική για την εμπορική δραστηριότητα και όχι μόνο».

Παράλληλα, ο κ. Δήμας δήλωσε ότι η λειτουργία της Υπερυψωμένης Οδού Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη το 2027 θα συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των διαπεριφερειακών οδικών ροών γύρω από την πόλη.

Επισήμανε, ακόμη, ότι αναβαθμίζονται οι οδικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, όπως το νέο τμήμα από το Δημάριο έως τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης,

Ο κ. Δήμας τόνισε ακόμη τη σημασία της ανάπτυξης σύγχρονων διατροπικών υποδομών logistics, αναφερόμενος στη λειτουργία του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο και στον σχεδιασμό του νέου κέντρου logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως υπογράμμισε, τα έργα αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για τη δημιουργία ισχυρών αξόνων Βορρά – Νότου στο πλαίσιο του Διαδρόμου Βαλτικής Θάλασσας – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου.

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών σηματοδότησε μια νέα φάση συνεργασίας για τον συντονισμό μεγάλων διασυνοριακών έργων υποδομής και την επιτάχυνση των επενδύσεων», ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας δήλωσε ότι η Ελλάδα εργάζεται συστηματικά για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και πρόσθεσε: «Οι σύγχρονες μεταφορικές υποδομές δεν είναι απλώς έργα ανάπτυξης. Είναι επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, στη σταθερότητα και στο κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον».