Χ. Αλεξοπούλου: Ζητάω συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς - Απευθυνόμουν στην αντιπολίτευση, όχι σε αυτούς

Η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου αναφέρθηκε εκ νέου στην έκφραση της «ο τζάμπας πέθανε» που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ζητώντας συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς.

Η συγκεκριμένη φράση, διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης, με επιστητό την αδυναμία των εκπαιδευτικών να τα βγάλουν πέρα όταν διορίζονται σε περιοχές μακριά από το σπίτι τους και είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ενοίκιο 400 ευρώ, όταν ο μισθός τους είναι 800 ευρώ, σε συνδυασμό με την επιστροφή 2 ενοικίων ετησίως, μετά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση.

«Η έκφραση μου προφανώς και δεν απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς, αλλά στην αντιπολίτευση και στις λογικές των λεφτόδεντρων και των λεφτά υπάρχουν», τόνισε η κυρία Αλεξοπούλου σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 και συνέχισε, «κατανοώ όμως ότι από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες αντιδράσεις, η διατύπωση μου ήταν προβληματική».

Η κ. Αλεξοπούλου υπογράμμισε ότι ζητά συγνώμη από τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, «αν με την διατύπωση μου προκάλεσα το κοινό αίσθημα».