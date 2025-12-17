Γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης της Καρυστιανού από την προεδρία

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τη δημιουργία κινήματος, που ενδέχεται να μετεξελιχθεί σε κόμμα, σχολίασε η Ελένη Βασάρα, Γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, σημειώνοντας πως «δεν είναι σωστό η κ. Καρυστιανού να παρουσιάζεται ως πρόεδρος του Συλλόγου και να κάνει δηλώσεις για τη δημιουργία κινήματος, που ενδέχεται να μετεξελιχθεί σε κόμμα», είπε αρχικά η κ. Βασάρα.

«Η κ. Καρυστιανού είναι πρόεδρος του Συλλόγου, προσωπικά και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ενώ είναι με την ιδιότητα του προέδρου στου Συλλόγου να παρουσιάζεται και να κάνει δηλώσεις για σχηματισμό "κινήματος", το οποίο πιθανόν να μετεξελιχθεί σε κόμμα και τα λοιπά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ότι δεν έχουμε καμία εμπλοκή με όλα αυτά τα σενάρια περί σχηματισμού κινήματος- κόμματος. Δεν γνωρίζουμε τους συνεργάτες που η ίδια δηλώνει ότι έχει προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το κίνημα ούτε φυσικά τα επιτελεία, τα οποία σχετικά πρόσφατα έχουν αναφερθεί από τρίτους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «όλα όσα ανακοινώνει δεν τα λέει στο όνομα του Συλλόγου, αλλά τα δηλώνει με την ιδιότητα του προέδρου του Συλλόγου. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό γιατί οι στόχοι μας είναι άλλοι. Αυτές οι ενέργειες όχι μόνο δεν εκφράζουν τον Σύλλογο, αλλά δρουν αποπροσανατολιστικά στον αγώνα που δίνουμε εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος».

Ερωτηθείσα αν έχουν κουβεντιάσει με την κ. Καρυστιανού το ζήτημα του κινήματος, η κ. Βασάρα απάντησε: «Όχι ποτέ και απ' ό,τι γνωρίζω και με κανένα άλλο μέλος του ΔΣ».

«Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και να δημιουργείς κόμμα»

Στην ερώτησε αν υπάρχει θέμα παραμονής της κ. Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου, απάντησε: «Αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον με βάση το καταστατικό του Συλλόγου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών και να δημιουργείς κόμμα. Θα είσαι και πρόεδρος κόμματος ή ένα από τα βασικά μέλη και θα είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου των συγγενών; Εμείς αγωνιζόμαστε, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε από την ίδρυση του Συλλόγου, να δώσουμε τη μάχη στην έναρξη της δίκης με τους καλύτερους δυνατούς όρους».

Σχετικά με τη δήλωση της κ. Καρυστιανού ότι η δίκη για τα Τέμπη που έρχεται θα είναι σχεδόν διεκπεραιωτική και ότι δεν περιμένει τίποτα, είπε: «Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και μάλιστα την άκουσα προχθές να λέει «τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει μια δίκη που δεν περιέχει το θέμα της πυρόσφραιρας», αν είναι δυνατόν! Δηλαδή οι συγγενείς αυτών που δεν απανθρακώθηκαν απλώς διαμελίστηκαν από την σύγκρουση δεν έχουν λόγο στη δίκη; Εμείς μιλάμε για τις αιτίες της σύγκρουσης… Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετική γνώμη».