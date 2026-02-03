Γκίλφοϊλ: Τιμή μου που φιλοξενήσαμε την πρεμιέρα της ταινίας «Μελάνια»

«Ήταν τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας "Melania" στο πλαίσιο της παγκόσμιας κυκλοφορίας της το Σαββατοκύριακο!», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ.

It was an honor to host the Greek premiere of “Melania” as part of the film's worldwide launch over the weekend! The incredible documentary offers a rare behind the scenes look into the life and public service of our First Lady leading up to the 2025 presidential inauguration of… pic.twitter.com/vwAuRlCG9k — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 3, 2026

«Το εκπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ προσφέρει μια σπάνια ματιά πίσω από τα παρασκήνια στη ζωή και τη δημόσια δράση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ και φθάνει μέχρι την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου το 2025. Μια ταινία που πρέπει να δείτε», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε τους υπέροχους φίλους και συνεργάτες μας που έκαναν αυτή την πρεμιέρα μια πραγματικά μαγική βραδιά.»