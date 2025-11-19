Γκίλφοϊλ: Τιμή μου να εκπροσωπώ τον αμερικανικό λαό στην Ελλάδα - Ζωτικός εταίρος και σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ (vid)

«Τιμή μου να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα», δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο X, ευχαριστώντας παράλληλα την Ελλάδα για την θερμή υποδοχή.

«Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά, να ενισχύσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να βοηθήσω να γραφτεί το επόμενο σπουδαίο κεφάλαιο της εταιρικής σχέσης Ελλάδας - ΗΠΑ», τόνισε.

«Είναι τιμή να εκπροσωπώ τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα έθνος του οποίου η ιστορία, η ομορφιά και το πνεύμα έχουν εμπνεύσει όλο τον κόσμο», συνέχισε, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα και η Αμερική μοιράζονται κάτι σπάνιο και ισχυρό: Και τα δύο έθνη έχουν οικοδομηθεί πάνω στην ιδέα της δημοκρατίας, ότι κάθε φωνή μετράει και ότι ελευθερία αξίζει να υπερασπίζεται».

«Η Ελλάδα είναι ζωτικός εταίρος και σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ», προσθέτει.

Το μήνυμα της Γκίλφοϊλ στο X

What an honor to represent President Donald J. Trump and the American people in this country. Thank you Greece for the warm welcome! I’m here to work hard, to strengthen the friendship between our nations, and to help write the next great chapter of the 🇺🇸 🇬🇷 partnership. pic.twitter.com/sk6wcEXEl1 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 19, 2025

Γκίλφοϊλ: Παίκτης πρώτης γραμμής η Ελλάδα, ιστορική στιγμή για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ - Μιλάμε την ίδια γλώσσα, λέει ο Παπασταύρου

Ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας στον χώρο της ενέργειας μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες για LNG και υδρογονάνθρακες που υπεγράφησαν, αναδείχθηκε στο 1ο Φόρουμ Γνώσης για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα, με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της Ενεργειακής Μετάβασης».

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαρακτήρισε «ιστορική στιγμή» την τρέχουσα συγκυρία, αναφερόμενη στην πρωτοβουλία P-TEC και στη συμμετοχή 850 κυβερνητικών και επιχειρηματικών παραγόντων από όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Όπως είπε, η προσέλευση αυτή αποδεικνύει τη δυναμική της συνεργασίας όταν οι σύμμαχοι μοιράζονται κοινό στόχο: άφθονη και αξιόπιστη ενέργεια σε προσιτές τιμές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για τη ροή αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας. «Δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό συμβόλαιο, αλλά ένα στρατηγικό επίτευγμα που αλλάζει τα δεδομένα στη ΝΑ Ευρώπη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την ελληνική προσπάθεια για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2027.

Παράλληλα, χαρακτήρισε κρίσιμες τις συμφωνίες ExxonMobil–Energean–HELLENiQ ENERGY για τις έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη, μιλώντας για επενδύσεις που ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης ενεργειακής διαφοροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Η κυρία Γκίλφοϊλ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει στην Ελλάδα έναν «παίκτη πρώτης γραμμής», με δυνατότητα να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο που επηρεάζει όχι μόνο την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την Κεντρική Ευρώπη.

Σε πιο προσωπικό τόνο, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «φίλο» και σημείωσε πως ο Πρωθυπουργός περιγράφει εύστοχα τις πρόσφατες ελληνοαμερικανικές πρωτοβουλίες ως «milestones» για το ενεργειακό μέλλον της χώρας

Παπασταύρου: Έχουμε ρόλο, μιλάμε την ίδια γλώσσα με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εξήρε τον καταλυτικό ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβη στις πρόσφατες συμφωνίες. «Μας εμπιστεύτηκε πριν καν φτάσει στην Ελλάδα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η αμερικανική στήριξη προσέδωσε αυτοπεποίθηση στην Αθήνα και επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η συνεργασία των τελευταίων δέκα μηνών «ξεκίνησε δυναμικά» και ήδη αποδίδει καρπούς, είτε αφορά LNG είτε επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και την αναβάθμιση του Κάθετου Διαδρόμου. «Είμαστε μόνο στην αρχή, αλλά μια ισχυρή αρχή», είπε, υπογραμμίζοντας ότι Ελλάδα και ΗΠΑ «μιλούν την ίδια γλώσσα» στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια.