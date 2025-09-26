Στ.Γκίκας Η Ελλάδα εφαρμόζει αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη χώρα μας και της συνεργασίας της με τις ελληνικές αρχές, της Αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, συναντήθηκε στο Υπουργείο με τη Βοηθό Ύπατη Αρμοστή κα Ruvendrini Menikdiwela, παρουσία του Διευθυντή του Περιφερειακού Γραφείου της UNHCR για την Ευρώπη, κ. Philippe Leclerc και συνεργατών τους.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της συντονισμένης δράσης στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, με πλήρη σεβασμό προς το Διεθνές Δίκαιο και τις καθιερωμένες διεθνείς πρακτικές.

Η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας, μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κρήτη, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την προσπάθεια που καταβάλλεται, δηλώνοντας ικανοποίηση για τη διαχείριση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης καθώς και για την αφοσίωση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο έργο και την αποστολή τους.

Ο κ. Γκίκας επεσήμανε πως η Ελλάδα είναι η χώρα μεταξύ των μελών της Ε.Ε. που έχει δεχθεί τον μεγαλύτερο αντίκτυπο από τη μεταναστευτική κρίση.

Αναφέρθηκε παράλληλα στην καλή συνεργασία με το εδώ με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, καθώς και στη σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που έχουν διοργανωθεί για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα διαχείρισης των μεταναστευτικών ομάδων και προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από κοινού με την UNHCR.

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε και στο Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία, που έχει υπογραφεί από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τον Σεπτέμβριο του 2014 και από τότε ανανεώνεται αδιαλείπτως και παραμένει σε ισχύ έως και σήμερα.

Όπως τόνισε ο κ. Γκίκας: «Η Ελλάδα ακολουθεί μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορα ως οφείλει. Όμως κινείται πάντα με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, σεβόμενη απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την τελευταία δεκαετία το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή έχει σώσει πάνω από 260.000 ανθρώπινες ζωές στις ελληνικές θάλασσες. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς, ο Β΄ Υπαρχηγός του Σώματος Υποναύαρχος Λ.Σ. Φώτης Κιάμος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη.