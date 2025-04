Γιατί είναι σημαντική η εκλογή του Κ. Χατζηδάκη στην αντιπροεδρία του ΕΛΚ

Σημαντική επιτυχία για τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα αποτελεί η εκλογή του Κωστή Χατζηδάκη στην αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της παράταξης σε μία κορυφαία θέση του μεγαλύτερου πολιτικού σχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες. Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος Έλληνας που είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του ΕΛΚ ήταν ο Κώστας Καραμανλής.

Η υποψηφιότητα του Κωστή Χατζηδάκη κατατέθηκε μόλις 15 ημέρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία, γεγονός που από μόνο του καθιστούσε την εκλογή του ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο Έλληνας υποψήφιος είχε να ανταγωνιστεί ονόματα με υψηλό διεθνές προφίλ, όπως πρωθυπουργούς, Ευρωπαίου Επίτροπους, υπουργούς Εξωτερικών και υποψήφιους από τις μεγαλύτερες εθνικές αντιπροσωπείες, με παραδοσιακά ισχυρότερη παρουσία στις τάξεις του ΕΛΚ.

Ωστόσο, παρά τα εμπόδια και την τάση των συνέδρων να επιλέγουν «ασφαλείς» υποψηφιότητες από μεγάλες χώρες, ο κ. Χατζηδάκης κατάφερε να επικρατήσει ακόμα και επί υποψηφιοτήτων όπως εκείνη του υπουργού Εξωτερικών της Πορτογαλίας ή της υποψήφιας Προέδρου της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

Καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του φέρεται να διαδραμάτισε η προσωπική παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στήριξε με όλες του τις δυνάμεις την υποψηφιότητα του στενού του συνεργάτη. Ο Πρωθυπουργός είχε διαδοχικές επαφές με ηγέτες και αντιπροσωπείες ευρωπαϊκών κομμάτων, προωθώντας ενεργά την ελληνική υποψηφιότητα.

Επίσης, σημαντικό ρόλο είχε και η αναγνώριση της προόδου που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η εκλογή Χατζηδάκη στην αντιπροεδρία του ΕΛΚ είναι μια σημαντική ελληνική επιτυχία: Πλέον, η Νέα Δημοκρατία αποκτά πιο ενεργό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής ατζέντας του ΕΛΚ, ενός κόμματος που μετέχει σε 14 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και επηρεάζει καθοριστικά τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες και ενισχύεται η επιρροή της χώρας μας στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων, προς όφελος της πατρίδας μας.

«Με συγκίνηση υποδέχομαι την εκλογή μου σε θέση Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος!», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook, προσθέτοντας ότι αυτή η θέση «δίνει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να συμμετάσχει ακόμα πιο ενεργά στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στις Βρυξέλλες, προς όφελος της πατρίδας μας!».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Με συγκίνηση υποδέχομαι την εκλογή μου σε θέση Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος! Όχι μόνο διότι επανασυνδέομαι πιο στενά με τις Βρυξέλλες μετά από 18 χρόνια. Αλλά και διότι η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στην αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μετά από 20 χρόνια. Ευχαριστώ για την υποστήριξή τους τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τους ευρωβουλευτές και όλους τους συναδέλφους της αποστολής της Νέας Δημοκρατίας.

Αλλά, επίσης, και τους πολλούς συνέδρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που τίμησαν στο πρόσωπό μου τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα. Με δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το μεγαλύτερο στην ΕΕ, η νέα αυτή θέση δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο σε μένα, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία να συμμετάσχει ακόμα πιο ενεργά στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στις Βρυξέλλες, προς όφελος της πατρίδας μας!

«Μόλις εκλέξαμε τη νέα προεδρία του ΕΛΚ! Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα εργαστούν χέρι-χέρι με τα μέλη μας για να προσφέρουν στους πολίτες όλης της Ευρώπης», αναφέρει το κόμμα σε ανάρτηση στο Χ.

We have just elected our new EPP Presidency! These are the people that will work hand in hand with our member parties to deliver for citizens all over Europe.



We listen. We lead. We deliver! 🇪🇺 pic.twitter.com/99C8QlM7LO