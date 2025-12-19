Γιαννόπουλος για Παππά: Λέει ψέματα, και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε - Υπήρχε δημοσιογραφική διένεξη στο παρελθόν

Για την επίθεση που δέχθηκε από τον Νίκο Παππά - σύμφωνα με όσα ο ίδιος καταγγέλλει - μίλησε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος στην εκπομπή LiveNews του Mega την Παρασκευή.

Ο δημοσιογράφος απάντησε σε όσα υποστήριξε ο Νίκος Παππάς νωρίτερα την ίδια ημέρα και στο ίδιο κανάλι, τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί του ότι δεν τον γρονθοκόπησε ήταν ψευδείς.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «ο κος Παππάς λέει ''τον χτύπησα, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα''. Και σε αυτό λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε. Πισώπλατα, την ώρα που αποχωρούσα».

Και συνέχισε λέγοντας: «Υπήρχαν ''διαβουλεύσεις'' έξω από το μαγαζί, την ώρα που με μείωνε, με εκφράσεις ''σε χτύπησα, γιατί κοίτα πώς είσαι''. Στη συνέχεια έδειξε διάθεση συγκατάβασης και συμβιβασμού. Όταν έφυγα μου έστειλε μηνύματα, που περιέργως έσβησε λίγο μετά. Μου έκανε έξι κλήσεις στο κινητό, απάντησα την πρώτη γιατί δεν ήξερα το νούμερο. Στα μηνύματα έλεγε πως ήθελε να απολογηθεί».

Όπως σημείωσε ο δημοσιογράφος, λόγω ενός θέματος υγείας δεν πίνει αλκοόλ και εκείνο το βράδυ είχε πιει μία μπύρα χωρίς αλκοόλ.

Στο ερώτημα αν υπάρχει κάποιο προηγούμενο στο παρελθόν, ο κ. Γιαννόπουλος απάντησε πως «υπάρχει μια δημοσιογραφική διένεξη στην οποία δεν θα ήθελα ακόμα να αναφερθώ, θα το κάνω στο δικαστήριο».

Για το αν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες ο κ. Γιαννόπουλος είπε πως «τουλάχιστον άλλοι έξι συνάδελφοι και οι συνεργάτες του κ. Παππά».

Όπως τόνισε ο δημοσιογράφος τη Δευτέρα θα προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα και μήνυση κατά του Νίκου Παππά.