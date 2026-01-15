Γεύμα Μητσοτάκη, Γκίλφοϊλ και Μίραν: Τι συζήτησαν

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρακάθισε σήμερα σε γεύμα με τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στιβ Μίραν, παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του γεύματος με τον κ. Mίραν, ο οποίος επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την Αθήνα, συζητήθηκε η εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Σε ανάρτησή της στο X, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγραψε:

It was a true honor to join @PrimeMinisterGR and Federal Reserve Governor @SteveMiran in Athens and discuss Greece’s impressive economic recovery. During his visit to Greece this week, Dr. Miran has offered valuable insights into U.S. monetary policy, enriching 🇺🇸 🇬🇷dialogue on… pic.twitter.com/qIr64GFGj3 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 15, 2026

«Ήταν πραγματική τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Στιβ Μίραν στην Αθήνα και να συζητήσουμε την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Δρ. Μίραν προσέφερε πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον ελληνοαμερικανικό διάλογο, για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες».