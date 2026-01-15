Γεύμα Μητσοτάκη, Γκίλφοϊλ και Μίραν: Τι συζήτησαν

15/01/2026 • 19:18
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρακάθισε σήμερα σε γεύμα με τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στιβ Μίραν, παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του γεύματος με τον κ. Mίραν, ο οποίος επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την Αθήνα, συζητήθηκε η εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. 

Σε ανάρτησή της στο X, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγραψε:

«Ήταν πραγματική τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Στιβ Μίραν  στην Αθήνα και να συζητήσουμε την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Δρ. Μίραν προσέφερε πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον ελληνοαμερικανικό διάλογο, για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες».