Γεωργιάδης σε Πέρκα: Δεν σας απήγαγε κανένας - Πήγατε στη Γάζα για τις σέλφι και τα βιντεάκια στο Tik Tok

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη στην ομιλία της βουλευτού της Νέας Αριστερά, Πέτης Πέρκα για την εμπειρία της στο “Global Sumud Flotilla” στη Γάζα.

«Μιλάτε για τους Παλαιστίνιους σε 13 λεπτά παρέμβασης και δεν είπατε τίποτε για τον ελληνικό λαό. Μην εκπλήσσεστε γιατί σας έχουν στο 1%», σχολίασε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε: «Είναι απολύτως προφανές ότι κάνατε λάθος που ήσασταν σε αυτό το πλοίο και κάνατε λάθος που πήγατε. Πρώτα από όλα, κάνατε λάθος ως Ελληνίδα βουλευτής, γιατί ναι, η στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ είναι τεράστιο εθνικό συμφέρον.

Πού είναι αυτή η στρατηγική σχέση; Είναι στην Κύπρο και τα εξελιγμένα όπλα που έχουν δώσει στην Κύπρο, οι Εβραίοι φίλοι μας στην Κυπριακή Δημοκρατία για να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή. Είναι στις κοινές ασκήσεις με τις ελληνικές Ένοπλές Δυνάμεις με τα F35, είναι στο αμερικανικό Κογκρέσο που μπλοκάρουν τα F35 στην Τουρκία, που μπορεί να απειλήσουν την Ελλάδα με βομβαρδισμό, επειδή δεν τους πιάνουν τα ραντάρ, είναι στα διεθνή fora που παντού καταγγέλλεται η τουρκική απειλή, είναι στους πολλούς Εβραίους τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και ξοδεύουν στα λεφτά τους, είναι στους Εβραίους επενδυτές που κάνουν μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Ναι, το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδας και άρα ένας Έλληνας βουλευτής ο οποίος ξοδεύει όλη του την ενέργεια για το πώς θα βλάψει αυτή τη σχέση, ναι, αντιστρατεύεται τα μακροπρόθεσμα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας».

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της βουλευτού στο στολίσκο αλληλεγγύης, ο υπουργός Υγείας είπε:

«Κάνατε λάθος που μπήκατε σε αυτό το πλοίο και επί της ουσίας. Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Κανένας δεν σας απήγαγε. Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι αυτή είναι εμπόλεμη ζώνη. Με τη θέλησή σας μπήκατε σε ένα καράβι για να κάνετε σόου, για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί μη μου πείτε ότι πιστεύετε σοβαρά ότι πενήντα κονσέρβες και οκτώ πακέτα μακαρόνια, που είχατε πάνω στο σκάφος, ότι θα έσωζαν το λαό της Γάζας από το λιμό.

Για selfie πήγατε, για τα βιντεάκια στο tik tok πήγατε, για τα διεθνή media πήγατε. Όπως κάνει πάντα η αριστερά. Όλα για το σόου και το θεαθήναι. Καμία ουσία δεν είχε αυτή σας η πράξη. Με τη θέλησή σας, ως ενήλικας άνθρωπος, αποφασίσατε να μπείτε σε ένα καράβι ενώ είχατε προειδοποιηθεί από το Ισραήλ, ότι αν φτάσατε στα χωρικά του ύδατα θα συλληφθείτε. Άρα, για ποια απαγωγή μιλάτε; Για ποια απαγωγή; Συλληφθήκατε από μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ και προφανώς για να είστε εδώ μαζί μας σήμερα, δεν υπήρξε καμία απαγωγή. Γιατί αν σας είχατε απαγάγει κυρία συνάδελφε, τώρα δεν θα μιλούσατε ωραία και καλά στη Βουλή. Ξέρετε, αντίθετα, ποιοι έχουν απαχθεί; Έχουν απαχθεί οι Εβραίοι που ήταν στα σπίτια τους στις 7 Οκτωβρίου 2023 και είναι ακόμη όμηροι στη Γάζα και τους βάζουν να σκάβουν τον τάφο τους και αν πετύχει η συμφωνία του Προέδρου Τραμπ, θα μπορέσουν να απελευθερωθούν. Πραγματικοί απαχθέντες κυρία Πέρκα, είναι αυτοί οι Εβραίοι που είναι δύο χρόνια στα λαγούμια της Γάζας, δεν είστε εσείς που ήρθατε εδώ με τα ωραία σας ρούχα να μιλήσετε ωραία στη Βουλή, ελεύθερη, επειδή το κράτος του Ισραήλ, σεβόμενο τα δικαιώματά σας, σας απήλασε και σας έστειλε πίσω.

Και για να μην μας το παίζετε και ήρωες. Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη. Μια γελοιότητα ήταν της αριστεράς. Της παγκόσμιας αριστεράς. Η αριστερά δεν ξεχωρίζει. Είστε διεθνιστές ούτως ή άλλως».

O κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο κόστος επαναπατρισμού από Ισραήλ.

«Ως προς το κόστος επαναπατρισμού, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Εγώ με μεγάλη δυσκολία υπερασπίζομαι την απόφαση της κυβερνήσεως να σας πληρώσουν τα έξοδα. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να τα χρεωθείτε ο καθένας σας στο ατομικό σας λογαριασμό στην εφορία. Γιατί πήγατε εν γνώση σας εκεί. Ξέρατε ότι θα συλληφθείτε. Και θα έπρεπε να έχετε προβλέψει για τα έξοδα της επιστροφής σας. Δεν έχει καμία δουλειά ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει εσάς να κάνετε την πλάκα σας. Όχι μόνο δεν έχω να καταδικάσω την πράξη του Ισραήλ, έχω να καταδικάσω εσάς που πήγατε πάνω στο καράβι, για να βάλετε τη χώρα σε περιπέτεια», είπε ο υπουργός Υγείας.

Πέρκα: Αν όλα πάνε καλά, θα ξαναπάμε

«Είχα μια μικρή ελπίδα ότι λίγο θα κάνετε πίσω στον ακραίο ακροδεξιό λόγο ο οποίος διακυβεύει τα πάντα. Ξέρετε τι σημαίνει για τη χώρα μας να υπερισχύσει το δίκιο του ισχυρού; Πώς θα λύσετε το κυπριακό, όταν θα πάει ο Τραμπ με την Τουρκία να μιλήσει και θα μας φέρει την πρόταση;», απάντησε η Πέτη Πέρκα και πρόσθεσε: «Όπως και να το κάνουμε, η ανθρωπότητα, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει προχωρήσει, έχει κανόνες, έχει δίκαιο, έχει αξιακό σύστημα που όσο και να φωνάζετε, η αριστερά θα το υπηρετεί πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις πτέρυγες που δεν τολμούν να πουν ότι έχουμε εθνικό συμφέρον και ας δολοφονούνται παιδιά και ότι αυτό το κράτος είναι το προπύργιο της δημοκρατίας».

«Αυτά είναι η ακροδεξιά και ξυπνήσαμε ένα πρωί και είχαμε χάσει τη μισή Κύπρο. Πραγματικά όμως, δεν περίμενα τόσο ακραία πράγματα», είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς και σημείωσε:

«Προφανώς δεν είμαστε ήρωες. Εγώ θεωρώ ότι έκανα το πολιτικό και ηθικό μου καθήκον. Η ιστορία γράφεται και θα είναι αμείλικτη με όσους δεν μίλησαν για το έγκλημα αυτό. Τέτοιο έγκλημα και εξόντωση λαού έχει να γίνει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Πώς εξυπηρετείτε τα εθνικά συμφέροντα όταν υποστηρίζετε εκείνον που καταργεί πλήρως το διεθνές δίκαιο, το οποίο συνεχώς επικαλείσαι για να επιλύσεις τα εθνικά θέματα», είπε η κ. Πέρκα, για τον ρόλο της χώρας και αναρωτήθηκε ποιο είναι το εθνικό συμφέρον που επιτρέπει να δολοφονούνται άμαχοι και παιδιά. «Στη Γάζα δεν γίνεται πόλεμος. Γίνεται γενοκτονία. Δεν υπάρχουν δύο στρατοί. Υπάρχει ένας στρατός που γενοκτονεί και λιμοκτονεί έναν λαό», σημείωσε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

Κατά τη διάρκεια που τον λόγο είχε ο υπουργός Υγείας, η ανεξάρτητη βουλευτής Κυριακή Μάλαμα, εκτός μικροφώνου, του επιτέθηκε φραστικά. Ο κ. Γεωργιάδης το κατήγγειλε και ζήτησε την παρέμβαση του προεδρείου, το οποίο ζήτησε να διαγραφεί από τα πρακτικά το σχόλιό της σε βάρος του υπουργού.

Γεωργιάδης σε Βελόπουλο: Τα Τέμπη ήταν ένα τραγικό δυστύχημα που δεν προσφέρεται για τυμβωρυχία και πολιτική εκμετάλλευση

Νωρίτερα, αιχμηρή απάντηση έδωσε ο υπουργός Υγείας στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, λέγοντας πως «τα Τέμπη ήταν ένα τραγικό δυστύχημα που δεν προσφέρεται για τυμβωρυχία και πολιτική εκμετάλλευση».

«Πράγματι ήσασταν ο πρώτος που επέβαλε στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ την άποψή σας για το ξυλόλιο. Γελούσαν την πρώτη ημέρα που το είπατε και δύο χρόνια μετά σας προσκύνησαν. Εγώ όπως γέλαγα τότε, έτσι γελάω και σήμερα και λέω τίποτα από αυτά δεν υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Άδωνις σε Βελόπουλο: Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτήν τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο pic.twitter.com/Uv9pAn6eCy — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 9, 2025

Και συνέχισε: «Ένα τραγικό δυστύχημα ήταν. Ένα τραγικό δυστύχημα, που μακάρι να μην είχε συμβεί, που να τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι, αλλά που δεν προσφέρεται για άλλη τυμβωρυχία και για άλλη πολιτική εκμετάλλευση και ευτυχώς θα ξεκινήσει οσονούπω η δίκη για να φανούν όλα εκεί, να ικανοποιηθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα και να προχωρήσει η χώρα την πορεία της χωρίς περαιτέρω διχασμούς. Οι διχασμοί έχουν κοστίσει στον ελληνικό λαό και δεν χρειάζονται. Δεν είναι προσφορά προς την πατρίδα, κάθε πολιτικός αρχηγός να το κάνει αυτό».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης και στη στάση που έχει κρατήσει απέναντι στο αίτημα και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Η θέση που έχω εκφράσει είναι ότι βεβαίως να γίνουν τοξικολογικές, χωρίς αυτό να προκαλέσει καθυστέρηση στην έναρξη της δίκης», είπε ο κ. Γεωργιάδης και επανέλαβε ότι πραγματικός στόχος της κ. Κωνσταντοπούλου, ως συνηγόρου του κ. Ρούτσι, δεν ήταν οι τοξικολογικές αλλά η αναβολή της έναρξης της δίκης.

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι «η κυβέρνηση ελέγχει τη δικαιοσύνη», ο υπουργός Υγείας είπε ότι αυτό που συνέβη είναι ότι «κάποιοι δικαστές συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να ικανοποιήσουν και το δίκαιο αίτημα του πατέρα».

«Εγώ έχω την άποψη ότι οι τοξικολογικές δεν θα δείξουν απολύτως τίποτα γιατί δεν υπήρχε ξυλόλιο, ούτε ινδόλιο, ούτε βενζόλιο, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή εγώ δεν το πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνουν τοξικολογικές. Ας γίνουν τοξικολογικές για να φανεί αν αυτό που λέω εγώ είναι αλήθεια ή ψέματα. Αλλά εγώ από την αρχή έλεγα ότι δεν πρέπει αυτό το αίτημα του ενός πατέρα να πλήξει τα αιτήματα των άλλων γονέων που θέλουν να γίνει η δίκη. Αυτό είπα. Και τελικά αυτό έγινε. Το πανηγυρίζει η κ. Κωνσταντοπούλου γιατί κάτι πρέπει να πει. Απέτυχε η κ. Κωνσταντοπούλου, ευτυχώς για την Ελλάδα, γιατί ο μόνος δρόμος για να φανεί η αλήθεια και να επέλθει η κάθαρση είναι η δικαιοσύνη», επισήμανε.

Λίγο αργότερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης ζήτησε από τον παριστάμενο υπουργό να πάρει θέση για ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στελέχους της ΝΔ.

«Μου ζητάτε εμένα να σχολιάσω τη δήλωση πρώην προέδρου τοπικής και νυν προέδρου κοινότητας; Όχι δεν θα σχολιάσω τίποτα. Πάρτε τον τηλέφωνο να σας πει. Δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εκφράζει τη ΝΔ η δήλωση αυτή. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι αυτή η θέση της ΝΔ», απάντησε ο υπουργός Υγείας.

«Εγώ είμαι υπουργός Υγείας και έβαλα σταθμό του ΕΚΑΒ απέναντι, 24 ώρες, για να μην πάθει κάτι ο κ. Ρούτσι», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Σχολιάζοντας αναφορές του κ. Χρηστίδη στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τις αρχικές δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου ότι αποτελεί το «ευαγγέλιο», ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ότι «έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα για το πώς συντάχθηκε το πόρισμα και ο κ. Παπαδημητρίου έχει κληθεί ως ύποπτος».

«Παίρνετε τη δήλωση του κ. Σκέρτσου πριν τα γεγονότα. Τα επόμενα γεγονότα είναι ότι η ελληνική δικαιοσύνη, κατόπιν πορισμάτων από το ΕΜΠ, δύο διαφορετικών πορισμάτων, ένα από καθηγητή σχετικό με την πυρόσφαιρα, και έναν που έκανε τον έλεγχο των υλικών στα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας, και μετά τη μελέτη του σχετικού βίντεο, που έγινε η φασαρία, κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα και προφανώς οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπεράνω κάθε αρχής», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ενώ έπειτα συνέχισε: «Άρα συζητάμε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρόσφαιρα, που έχει ακυρωθεί από την πορεία των γεγονότων; Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να σιγοντάρει τον Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου και νομίζετε ότι θα κερδίσετε και ψήφους ενώ στην ουσία καταστρέφετε έναν σεβαστό πολιτικό χώρο που σας έλαχε η μοίρα να εκπροσωπήσετε».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε και στα σχόλια του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για τις δωρεές των ιδρυμάτων Ωνάση και Νιάρχου.

«Φέτος το καλοκαίρι έχουν σωθεί δεκάδες ανθρώπινες ζωές από τα αεροσκάφη που μας χάρισε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και πηγαίνουν στο Αιγαίο από νησί σε νησί και μεταφέρουν ασθενείς. Η πιο διάσημη περίπτωση είναι του παιδιού από το Μέτσοβο, που το πήγαν στην Ιταλία και μεταμοσχεύθηκε. Σύμφωνα με τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου, κακώς τα παιδιά αυτά και οι άνθρωποι αυτοί σώζουν τη ζωή τους, γιατί δεν θέλετε να κάνουμε αποδοχή των χρημάτων του Ιδρύματος Νιάρχος», είπε ο κ. Γεωργιάδης

Και πρόσθεσε: «Κοντά στο σπίτι του φίλου μου του Κυριάκου, φτιάχνεται το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο των Βαλκανίων, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Nα ξέρουν οι ψηφοφόροι σας στη Θεσσαλονίκη ότι η Ελληνική Λύση δεν θέλει τα χρήματα του Σταύρος Νιάρχος».