Ά. Γεωργιάδης: Κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα οι έξι τραυματίες
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Πυρκαγιά στο εργοστάσιο Βιολάντα

Ά. Γεωργιάδης: Κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα οι έξι τραυματίες

26/01/2026 • 09:43
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυρίως αναπνευστικά προβλήματα έχουν οι εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», στην Εθνική Οδό Τρικάλων - Καρδίτσας. 

Αυτό ανέφερε ο υπουργείας Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ για τη φωτιά στο εργοστάσιο, σημειώνοντας ότι «στο Νοσοκομείο Τρικάλων είναι έξι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχουν κάτι σοβαρό. Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσας δύο ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς και στις οικογένειές τους».

Κατά τον υπουργό Υγείας δεν υπάρχει κανένας φόβος και καμία ανησυχία για τη ζωή των τραυματιών. 

Μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο τροφίμων «Βιολάντα» 

Η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), ύστερα από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Περίπου πέντε ώρες από την «πολύ δυνατή έκρηξη» και την πυρκαγιά, φέρεται να ανασύρθηκαν τρεις εργαζόμενες απανθρακωμένες.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα οχήματα με 22 πυροσβέστες που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

