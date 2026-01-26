Πυρκαγιά στο εργοστάσιο Βιολάντα

Κυρίως αναπνευστικά προβλήματα έχουν οι εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», στην Εθνική Οδό Τρικάλων - Καρδίτσας.

Αυτό ανέφερε ο υπουργείας Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ για τη φωτιά στο εργοστάσιο, σημειώνοντας ότι «στο Νοσοκομείο Τρικάλων είναι έξι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχουν κάτι σοβαρό. Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσας δύο ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς και στις οικογένειές τους».

Κατά τον υπουργό Υγείας δεν υπάρχει κανένας φόβος και καμία ανησυχία για τη ζωή των τραυματιών.

Μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο τροφίμων «Βιολάντα»

Η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), ύστερα από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Περίπου πέντε ώρες από την «πολύ δυνατή έκρηξη» και την πυρκαγιά, φέρεται να ανασύρθηκαν τρεις εργαζόμενες απανθρακωμένες.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα οχήματα με 22 πυροσβέστες που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Επιπλέον, μετέβη και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων, που βρίσκεται σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από το εργοστάσιο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Συνολικά το 24ωρης λειτουργίας εργοστάσιο είχε 12 -13 εργαζόμενους την ώρα της έκρηξης.