Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Τον λες και Ραν ταν Πλαν

Πυρά κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τον «Ραν ταν Πλαν», μέσω ανάρτησής του X, στην οποία σχολίαζε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το κόμμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Έχοντας ως αφορμή μία ανάρτησή μου με ημερομηνία 04/03/2026, όπου επαινούσα τον @Odysseas_ για την κριτική του στον Ισπανό Πρωθυπουργό κ. Σάντσες, ο @androulakisnick διέγραψε σήμερα, 12/03/2026 τον κ. Κωνσταντινόπουλο δηλ 8 ημέρες μετά….τον λες και Ραν ταν Πλαν….πρόκειται προφανώς περί υποκρισίας και θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο να με αφήσει έξω από τις εσωκομματικές τους διαμάχες!».