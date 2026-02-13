Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Κάποιοι να πάνε στην Παναγία και να εύχονται να μην τους κυβερνήσει

«Να εύχονται κάποιοι, να πάνε στην Παναγία, μην τους κυβερνήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με αφορμή την μεταξύ τους αντιδικία που έχει προκύψει τα τελευταία 24ωρα.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον Ant1, ανέφερε, σχολιάζοντας την μήνυση που υπέβαλε η κα Κωνσταντοπούλου εναντίον του, ότι «όφειλε να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη που, όπως σημείωσε, αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, τόνισε: «Δεν είναι δική μου επιλογή να πάμε στα δικαστήρια. Εκείνη κατέθεσε μήνυση» με τον κ. Γεωργιάδη να επαναλαμβάνει ότι «Ήμουν εκτός ορίων».

Ακόμη, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην προσωπική διάσταση της δημόσιας αντιπαράθεσης, λέγοντας: «Αντιλαμβάνεστε ότι έχω παιδιά που τα βλέπουν αυτά. Μπορώ να εξηγήσω στο παιδί μου γιατί κάποιος με αποκαλεί ελεεινό σκουλήκι; Ελάτε λίγο στη θέση μου. Σας μιλάω ειλικρινά.».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης, τόνισε: «Βγήκα εκτός ορίων πράγματι. Ωραία τα λέτε απ’ έξω. Καθίστε να μιλήσετε με αυτή τη γυναίκα και να σας διακόπτει κάθε πέντε λεπτά. Έχουμε όρια. Είναι ότι χειρότερο έχω συναντήσει στη ζωή μου.».

Στη συνέχεια, ο υπουργός περιέγραψε πώς έμαθε από τον αστυνομικό για τη μήνυση που είχε καταθέσει η κ. Κωνσταντοπούλου. Όπως ανέφερε ένας αστυνομικός που ήταν στα Εξάρχεια τον πήρε και του είπε: «"Υπουργέ μου γελούν όλα τα Εξάρχεια με την περιβολή της Κωνσταντοπούλου". Εμφανίστηκε με robe de chambre. Η εικόνα ενός πολιτικού αρχηγού να εμφανίζεται με ρόμπα σας φαίνεται σωστή;» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης ενώ συνέχισε λέγοντας «είναι παρακράτος γιατί ένας αστυνομικός από τα Εξάρχεια με πήρε τηλέφωνο; Ας μου εξηγήσει ένας νομικός το παράπτωμα», ενώ, όπως αναφέρεται, επανέλαβε όσα του είπε ο αστυνομικός, «σας φαίνεται λογικό να εμφανίζεται με robe de chambre για να μου κάνει μήνυση;» κατέληξε.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για όσα του καταλόγισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου περί «παραβίασης» της διαδικασίας, απαντώντας: «Ποια παραβίαση; Έκανα αίτηση να πάρω τα στοιχεία, σιγά τη διαρροή».

Όταν ρωτήθηκε για τα περί παραιτήσεων που ζήτησε η κ. Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Να παραιτηθούμε όλοι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πάπας της Ρώμης και ο πρόεδρος Τραμπ, να μην μείνει κανείς και να τα αναλάβει όλα η κυρία Κωνσταντοπούλου».

«Θέλω να είμαι μαζί σας ειλικρινής» είπε ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας πως «εκτόνωση με αυτή τη γυναίκα δεν μπορεί να υπάρχει. Εδώ φεύγουν από το κόμμα της οι βουλευτές της, έχει φύγει το 40%. Εδώ δεν την αντέχουν όσοι είναι δίπλα της, θα την αντέξουμε εμείς», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.