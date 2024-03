Γ. Στουρνάρας: Η ΕΚΤ μπορεί να προχωρήσει σε τέσσερις μειώσεις επιτοκίων το 2024

Τέσσερις μειώσεις επιτοκίων εντός του 2024, με συνολική περικοπή κατά 100 μονάδες βάσης, προαναγγέλλει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα, στην οποία αναφέρεται το Bloomberg.

