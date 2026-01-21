Την ανάγκη συγκρότησης μιας διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα συνδράμει ουσιαστικά στην διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής με ορίζοντα 10ετίας επεσήμανε ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, ανοίγοντας την συζήτηση στη Βουλή επί της σχετικής πρότασης του πρωθυπουργού, με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων.

«Καταψηφίζουμε την πρότασή της γιατί δεν θέλουμε να σας δώσουμε άλλοθι να συνεχιστεί μία προσχηματική επικοινωνιακή αγροτική πολιτική», απάντησε από την πλευρά του, ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χνάρης.

Η Διακομματική

Τη δεξαμενή από την οποία θα κληθούν φορείς που θα συμβάλλουν, με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις τους, στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, σκιαγράφησε ο Γιάννης Οικονόμου, ο βουλευτής που προτείνεται από την πλειοψηφία για το αξίωμα του προέδρου της διακομματικής επιτροπής.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου, «η υπό σύσταση επιτροπή δεν θα εξαντλήσει τις εργασίες μόνο στην ακρόαση, δια ζώσης φορέων, αλλά θα οργανώσει και τις περιφερειακές διαβουλεύσεις στο σύνολο της επικράτειας και θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης».

«Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική που να τέμνει οριζόντια μια σειρά από κυβερνητικές παρεμβάσεις για την πρωτογενή παραγωγή και η διακομματική επιτροπή μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά ώστε να προκύψει αυτή η εθνική στρατηγική και στη συνέχεια αυτή η στρατηγική να αξιοποιηθεί από την όποια κυβέρνηση επιλέξει ο ελληνικός λαός για να υλοποιηθεί σε ορίζοντα μιας δεκαετίας, προκειμένου να γίνουν οι ουσιαστικές και οι καίριες αλλαγές, μέσα από μια μεθοδικά οργανωμένη, διυπουργικά δομημένη διαδικασία που θα περιλαμβάνει ακροάσεις, συναντήσεις εργασίας, συνεργασία με εμπειρογνώμονες, περιφερειακές διαβουλεύσεις στο σύνολο της επικράτειας, δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαβούλευσης», είπε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε:

«Μπορούμε να απευθυνθούμε στο σύνολο όσων έχουν να προσφέρουν άποψη, γνώμη, πρόταση, για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

«Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν: θεσμικοί φορείς και επιμελητήρια του πρωτογενούς τομέα, φορείς και ενώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις, εταιρείες που δραστηριοποπιούνται στον πρωτογενή τομέα και τον αγροτοδιατροφικό τομέα, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών, πανεπιστημίων, ευρωπαϊκών οργανισμών, οι οποίοι θα κληθούν προκειμένου να παρουσιαστούν και να εξεταστούν οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές σε σχέση με την ενίσχυση και τον μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα» κατέληξε.