Γ. Μυλωνάκης για Θ. Τζάκρη: Είχε την ευκαιρία να ανασκευάσει τα ψέματά της - Αντ' αυτού συνέχισε τον κατήφορο του ψεύδους και της συκοφαντίας

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

Η κυρία@tzakri είχε την ευκαιρία να ανασκευάσει τα ψέματά της.

Αντί για αυτό όμως συνέχισε τον κατήφορο του ψεύδους και της συκοφαντίας.

Κάθε λέξη της και ένα νέο ψέμα. Ψέματα για το ότι το όνομά μου περιλαμβάνεται στη δικογραφία και στους διαλόγους που βρίσκονται στη Βουλή.

Ψέματα για την κατάθεση του κ. Μπουκώρου, ο οποίος ποτέ δεν έχει αναφέρει αυτά που η κυρία Τζάκρη ισχυρίζεται ότι έχει πει.

Ψέματα για τον κ. Σαλμά.

Ψέματα για τον κ. Σαλάτα.

Απέκρυψε τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλλα σε βάρος του εκδότη της εφημερίδας Documento για τα δικά του ψέματα.

Ψέματα, ψέματα, ψέματα…

Τι να περιμένει όμως κανείς από μια γυρολόγο της πολιτικής.

Γ. Μυλωνάκης σε Τζάκρη: Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της - Η ανοχή έχει και τα όρια της

Νωρίτερα την έντονη αντίδραση του Γιώργου Μυλωνάκη προκάλεσαν οι δηλώσεις της Θεοδώρας Τζάκρη, καθώς η βουλευτής και στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας ισχυρίστηκε στη Βουλή πως το όνομα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ «αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη».

Σε ανάρτησή του ο κ. Μυλωνάκης υπογράμμισε ότι «στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισυνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ψευδώς αναφέρει» και κάλεσε την κ. Τζάκρη να ανασκευάσει σημειώνοντας ότι «η ανοχή έχει και τα όρια της».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μυλωνάκη:

«Η κυρία @Theodora_Tzakri κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή χθες ανέφερε τα εξής: "Εν των μέσω λοιπόν αυτής της παρωδίας που την λέμε εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία ερευνώμενοι από την δικαιοσύνη με παρατσούκλια πάνε και έρχονται όταν θέλουν και όποτε θέλουν εκλήθη χθες ως μάρτυρας ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, καθώς το όνομά του αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη, ο οποίος Υφυπουργός προσήλθε και είπε, πλήρως ευθυγραμμισμένος με την λογική της συγκάλυψης, που σε άλλες χώρες την λένε ΟΜΕΡΤΑ «ΔΕΝ ΕΙΔΑ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ»."

Στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισυνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ψευδώς αναφέρει.

Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της. Η ανοχή έχει και τα όρια της.»