Γ. Μυλωνάκης για τα 10 χρόνια του Κυρ. Μητσοτάκη στη ΝΔ: Υπέγραψε «Συμφωνία Αλήθειας» με τους πολίτες

Για μια «Συμφωνία Αλήθειας» με τους Έλληνες πολίτες κάνει λόγο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, αναφορικά με την επέτειο 10 ετών από την ανάληψη της ηγεσίας της ΝΔ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Μυλωνάκης (σε άρθρο του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά») δεν αναφέρεται μόνο στο χθες και το σήμερα αλλά και στο αύριο, αφού τονίζει πως «με οδηγό τις αρχές της παράταξης που προτάσσουν τις ανάγκες της κοινωνίας και το συμφέρον της Πατρίδας μας θα δώσουμε το 2027 μια ακόμα σκληρή μάχη απέναντι στον λαϊκισμό, στην τοξικότητα και στον αναχρονισμό των πολιτικών μας αντιπάλων».

Αναλυτικά το άρθρο του Γ. Μυλωνάκη

Συμπληρώνονται σήμερα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το κόμμα μας.

Μία νέα εποχή για την Ελλάδα μας.

Από την πρώτη μέρα της ηγεσίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε σθεναρά απέναντι στην καταστροφική διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ταυτόχρονα υπέγραψε μία «Συμφωνία Αλήθειας» με τους πολίτες βάζοντας τις βάσεις για την Ελλάδα του αύριο. Μακριά από την τοξικότητα, τον λαικισμό και τις “μαγικές λύσεις” που πολλοί κατά καιρούς προσέφεραν, αλλά που τελικά κόστισαν πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό.

Στο πρόσωπό του η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξή μας απέκτησε έναν σύγχρονο και μεταρρυθμιστή ηγέτη, που επιβεβαίωσε και ενίσχυσε το φιλελεύθερο πρόσημό της.

Είναι εκείνος που άνοιξε τις πόρτες της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε πολίτη, καταφέρνοντας να συσπειρώσει και να διευρύνει το ακροατήριό της πέρα από τα κομματικά μας όρια. Ενότητα, ανανέωση, διεύρυνση είναι το τρίπτυχο στο οποίο κινείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετώντας πιστά τις αξίες και τις αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας.

Με το σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας που ετοίμασε, με όπλα την αλήθεια, την αξιοπιστία και τη συνέπεια, έχει οδηγήσει την παράταξη σε δύο συνεχόμενες νίκες στις εθνικές εκλογές του 2019 και 2023 απέναντι στις δυνάμεις του λαϊκισμού, σχηματίζοντας ισχυρές και αυτοδύναμες Κυβερνήσεις που του επιτρέπουν να υλοποιήσει το όραμά του για την Ελλάδα.

Στα 6,5 χρόνια της πρωθυπουργίας του, η χώρα βρίσκεται σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης και ανάκτησης του διεθνούς της κύρους.

Υπό την ηγεσία του, μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα ανακάμπτει ταχύτατα, συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη και ισχυροποιείται σε αμυντικό, ενεργειακό και διπλωματικό επίπεδο.

Η Ελλάδα έχοντας στο τιμόνι της διακυβέρνησης τον Κυριάκο Μητσοτάκη άντεξε τους ισχυρούς κραδασμούς διαδοχικών κρίσεων, σταθεροποίησε τα δημόσια οικονομικά της, επέστρεψε δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, δημιούργησε πάνω από 500.000 νέες θέσεις απασχόλησης, πέτυχε μειώσεις στους φόρους και στις εισφορές, αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.

Με συντονισμένα βήματα και ρεαλιστικό σχέδιο η Ελλάδα γίνεται μια σύγχρονη και εξωστρεφής χώρα, που υλοποιεί έργα υποδομών και μεταφορών και ενισχύει όσο ποτέ άλλοτε τις Ένοπλες Δυνάμεις της.

Με την καθοδήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι εμείς που από την πρώτη στιγμή τον πιστέψαμε και είμαστε κοντά του, παλιοί συναγωνιστές και νέοι συνοδοιπόροι, συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό έργο που ξεκινήσαμε, εντείνουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, με αυτοπεποίθηση, ενότητα και πίστη στις αξίες μας και στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Με οδηγό τις αρχές της παράταξης που προτάσσουν τις ανάγκες της κοινωνίας και το συμφέρον της Πατρίδας μας θα δώσουμε το 2027 μια ακόμα σκληρή μάχη απέναντι στον λαϊκισμό, στην τοξικότητα και στον αναχρονισμό των πολιτικών μας αντιπάλων.

Μια μάχη που θα οδηγήσει σε μια νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας η οποία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται τη συνέχιση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της σιγουριάς στην πορεία της Ελλάδας.