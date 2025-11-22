Γ. Μυλωνάκης: Αύριο, όλα τα μέλη της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης δίνουμε δύναμη στη Νέα Δημοκρατία

Με ανάρτησή του στο X, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έστειλε μήνυμα για τις αυριανές εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης σχολίασε χαρακτηριστικά, «Όλα τα μέλη της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης δίνουμε ξανά δύναμη στη συμμετοχή, στη δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».

Αύριο ψηφίζουμε! Όλα τα μέλη της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης δίνουμε ξανά δύναμη στη συμμετοχή, στη δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Με ενότητα, καθαρή φωνή και πίστη στις αξίες μας, συνεχίζουμε μπροστά. Για την Ελλάδα που μας αξίζει.