Γ. Λοβέρδος: Θα επισκεφθεί το Ουζμπεκιστάν για τη γενική διάσκεψη της UNESCO

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ουζμπεκιστάν από τις 2 έως τις 5 Νοεμβρίου 2025. Κατά την εκεί παραμονή του, θα συμμετάσχει στην 43η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO στη Σαμαρκάνδη, όπου θα επικυρωθεί η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας» στις 9 Φεβρουαρίου (ημέρα εκδημίας του Διονύσιου Σολωμού).

Θα προηγηθεί επίσκεψη του υφυπουργού στην Τασκένδη, όπου ο κ. Λοβέρδος θα συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, καθώς και με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς.