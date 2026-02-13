Γ. Λαμπρόπουλος: Όταν διαπιστώνεται ότι αστυνομικό όργανο παρανόμησε επιβάλλονται ποινές

«Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Όταν και όποτε κάποιο όργανο παρεκτρέπεται και υπάρχει καταγγελία και διαπιστώνεται ότι παρανόμησε, επιβάλλονται οι ποινές. Μην πετροβολάμε όμως εκ των προτέρων», ανέφερε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου.

O βουλευτής της Νέας Αριστεράς, είχε αναφερθεί σε δύο κατηγορίες για άσκηση αστυνομικής βίας και εκτεταμένη αυθαιρεσία, που «εκθέτουν τις εμπλεκόμενες αστυνομικές αρχές και την πολιτική ηγεσία τους». Στην υπόθεση του Nίκου Σαμπάνη και του Κώστα Μανιουδάκη.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, είπε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, «τον Σεπτέμβριο του 2023, στις Βρύσες Αποκορώνου Χανίων, ο 58χρονος οδηγός αυτοκινήτου πέταξε, όταν επρόκειτο να του γίνει έλεγχος στο δρόμο, συσκευασία με γραμμάρια χασίς, η οποία βρέθηκε, και κατόπιν αυτού συνελήφθη. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Το αστυνομικό τμήμα Αποκορώνου διενήργησε προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικής εξέτασης, ως όφειλε να πράξει, και η δικογραφία υποβλήθηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων.

Η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατός του οφείλεται σε καρδιολογικά αίτια, υποβλήθηκε από το αστυνομικό τμήμα Αποκορώνου στην εισαγγελική αρχή. Διατάχθηκε ΕΔΕ, η οποία υποβλήθηκε από τον αρμόδιο αξιωματικό στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ενημερώθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη και του απεστάλη στις 22.1.2025 το υλικό της ΕΔΕ, ενώ η υπόθεση εξετάζεται και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ο Συνήγορος του Πολίτη στις 17.11.2025 έστειλε την υπόθεση για συμπλήρωση, στον αρμόδιο για την ΕΔΕ αξιωματικό. Τέλος, κατόπιν παραγγελίας από 9.1.2026, της εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, διενεργείται συμπληρωματική προκαταρκτική εξέταση για παράβαση καθήκοντος από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων».

Σε σχέση με τη δεύτερη υπόθεση, ο κ. Λαμπρόπουλος είπε ότι «το βράδυ της 22ας Οκτωβρίου 2021 εντοπίστηκε όχημα, ο οδηγός του οποίου, προσπαθώντας να διαφύγει από τον έλεγχο της αστυνομίας, πραγματοποίησε κίνηση όπισθεν πάνω στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας 7 από από αυτούς. Ορισμένοι από αυτούς έκαναν χρήση του ατομικού οπλισμού τους, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Διατάχθηκε ΕΔΕ η οποία ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στις 27.2.2025 στο Συνήγορο του Πολίτη, ενώ το αρμόδιο όργανο θα επιβάλει πειθαρχική ποινή μόλις εκδοθεί το γνωμοδοτικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο αναμένεται».

Συνεπώς, είπε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, «έχουν γίνει από την πλευρά της υπηρεσίας τα πάντα».

«Κύριε Ηλιόπουλε, τα περί ντροπής δεν έχουν θέση σε αυτό το χώρο», είπε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε: «Σας είπα πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα και ποιες διαδικασίες έχουν γίνει. Επαναλαμβάνω, προκειμένου να επιβληθεί πειθαρχική ποινή, θα πρέπει να υπάρχει το γνωμοδοτικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο δεν έχει εκδοθεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Αφήστε τις κορώνες και τα πυροτεχνήματα. Κινδύνευσαν επτά αστυνομικοί. Το παραβλέπουμε αυτό; Έτσι έβγαλαν τα πιστόλια κι έριχναν στον αέρα;».

Ο κ. Λαμπρόπουλος ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δικαστική απόφαση και «το να ασκηθεί ποινική δίωξη, δεν σημαίνει ότι είναι και ένοχοι και ότι θα καταδικαστούν». Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, είπε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και σημείωσε ότι έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες που πρέπει, έχει ενημερωθεί ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η Αρχή Διαφάνειας.

«Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Όταν και όποτε κάποιο όργανο παρεκτρέπεται και υπάρχει καταγγελία και διαπιστώνεται ότι παρανόμησε, τότε να είστε βέβαιος ότι επιβάλλονται οι ποινές. Μην πετροβολάμε εκ των προτέρων χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση. Η αστυνομία κάνει ένα τεράστιο έργο κι έχει σπουδαία αποτελέσματα τον τελευταίο καιρό. Βλέπετε τι συμμορίες καθημερινά εξαρθρώνονται και πόσοι οδηγούνται στις φυλακές. Προσφέρει, είναι δίπλα στον πολίτη», είπε ο κ. Λαμπρόπουλος και επισήμανε ότι η διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος, από τον Οκτώβριο του 2024, διαχειρίστηκε 258 υποθέσεις, εξάρθρωσε 173 εγκληματικές οργανώσεις και συνέλαβε 3.094 δράστες. «Αυτά τα παραβλέπουμε;» είπε ο κ. Λαμπρόπουλος.