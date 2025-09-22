Γ. Λαμπρόπουλος: Αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης, η εκταφή θυμάτων των Τεμπών

Είναι αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης να δεχθεί το αίτημα για εκταφή των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε παρέμβαση την οποία έκανε η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα.

O υφυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά το θέμα του άτυχου και δυστυχή πατέρα, με τον οποίο συμπάσχουμε και όλοι υποκλινόμαστε, δεν είναι θέμα καμιάς κυβέρνησης. Δεν μπορεί κανένας υπουργός Δικαιοσύνης να διατάξει τη Δικαιοσύνη και να πει "κάνε αυτό, πάρε την άλφα ή τη βήτα απόφαση". Αυτό είναι αποκλειστικά θέμα Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας σήμερα, ούτε εγώ ούτε κανένας, να σας δώσει απάντηση. Η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί, θα της δοθεί η ευκαιρία να ξανααποφανθεί και εκεί μπορώ να σταματήσω».