Γ. Κώτσηρας: Το κοινωνικό μέρισμα είναι προϊόν ανάπτυξης και πάταξης της φοροδιαφυγής

Στη βούληση της κυβέρνησης για συνεχή μείωση των φόρων και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα σε πάνελ για τους φόρους και τις πολιτικές υγείας, στο οικονομικό συνέδριο της εφημερίδας «Ημερησία» με τίτλο «Ελλάδα 2030: Βιώσιμη Ανάπτυξη στην εποχή των κρίσεων», το οποίο πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Ενόψει της αυριανής ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια για σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και μείωση των φορολογικών βαρών για τους Έλληνες πολίτες θα συνεχιστεί με ακόμα πιο εντατικό τρόπο.

«Τώρα που η οικονομία μας έχει σταθεροποιηθεί και αναπτύσσεται, θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στους πολίτες που έβαλαν πλάτη όλα αυτά τα χρόνια ένα σημαντικό κοινωνικό μέρισμα», τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης της οικονομίας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής για την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Ερωτηθείς, ειδικότερα για το λαθρεμπόριο, ο κ. Κώτσηρας τόνισε τα πολύ σημαντικά βήματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για την αντιμετώπισή του, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, στον νέο τελωνειακό κώδικα, που ψηφίστηκε πρόσφατα, θεσπίζοντας πιο αυστηρές ποινές και αύξηση των προστίμων και προωθώντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΑΑΔΕ και των άλλων διωκτικών υπηρεσιών και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών ελέγχου. Oι πρωτοβουλίες για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής θα συνεχιστούν.

Τέλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της ενωσιακής νομοθεσίας και τον κρίσιμο ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει η χώρα μας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν θα έχει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αναταραχής, οι παρεμβάσεις που γίνονται στη φορολογική πολιτική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οφείλουν να είναι σοβαρές και σταθμισμένες, σημείωσε ο κ. Κώτσηρας.