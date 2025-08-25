Γ. Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην κατάσβεση πυρκαγιών σε Ισπανία και Πορτογαλία

Στην αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών που πλήττουν Ισπανία και Πορτογαλία συνδράμουν οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, Γάννης Κεφαλογιάννης.



Αναλυτικά, αναφέρει:

«Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης προς τις πληγείσες χώρες, συνδράμει ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Στην Πορτογαλία επιχειρούν ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, ενισχύοντας τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Παράλληλα, στην Ισπανία επιχειρούν 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Τόσο τα Canadair όσο και η ομάδα της ΕΜΟΔΕ θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές έως τις 28 Αυγούστου, συνεχίζοντας να ενισχύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Στηριζόμαστε στις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος».