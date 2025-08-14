Γ. Κεφαλογιάννης για fake news: Δεν υπάρχει νεκρός στην Αχαΐα, η φωτιά δεν έφτασε στον αστικό ιστό της Πάτρας

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, προχώρησε σε διάψευση σειράς ψευδών ειδήσεων που κυκλοφόρησαν για τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη των μετώπων, αναφέρθηκε σε πέντε περιπτώσεις fake news που αναπαράχθηκαν ευρέως, υπογραμμίζοντας ότι η διασπορά τους συνέπεσε «με την ώρα που οι πυροσβέστες μας έδιναν μια τιτάνια μάχη για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».

Αναλυτικά υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε: «Δεν υπάρχει κανένας νεκρός στην Αχαΐα, όπως αναφέρθηκε σε ζωντανή μετάδοση από τηλεοπτικό σταθμό.

Δεν καταστράφηκε η βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Υπήρξαν ζημίες σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και σε έναν αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης.

Δεν έπιασε φωτιά το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Δεν εγκλωβίστηκαν 30 άνθρωποι στην περιοχή της Φιλιππιάδας.

Και αναγνωρίζοντας πόσο σοκαριστικό είναι να βλέπεις τη φωτιά από το σπίτι σου, όχι, η φωτιά δεν μπήκε στον αστικό ιστό της Πάτρας».