Γ. Κεφαλογιάννης: Το δυσκολότερο καλοκαίρι 20ετίας στην Ευρώπη για τις πυρκαγιές - 1.000 προσλήψεις το 2026

«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά στις πυρκαγιές», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξή που παραχώρησε σήμερα στον Τ/Σ OPEN.

Όπως είπε, η χώρα μας αλλά και η Ευρώπη συνολικά αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες που ξεπερνούν τα δεδομένα προηγούμενων ετών. «Έχουν καεί πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη την Ευρώπη. Είναι ο υψηλότερος αριθμός καμένων στρεμμάτων της τελευταίας εικοσαετίας» σημείωσε.

Ο κ. Κεφαλογιάννης εξήγησε ότι η αντιπυρική περίοδος παραμένει σε εξέλιξη και συνεπώς ο συνολικός απολογισμός θα γίνει στο τέλος, όταν θα έχουν καταγραφεί όλα τα στοιχεία. «Το κατά πόσο είναι αποτελεσματικός ο κρατικός μηχανισμός ή όχι, επαναλαμβάνω κρίνεται στο τέλος της χρονιάς», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι έχει σημασία όχι μόνο η συνολική έκταση που καίγεται, αλλά και το είδος των εκτάσεων: «Είναι διαφορετικό να πούμε ότι καίγονται 300.000 στρέμματα δάση και άλλο είναι οι χορτολιβαδικές εκτάσεις».

Αναφερόμενος στις πυρκαγιές που απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι «στην Κερατέα ήταν μια ημέρα όπου έπνεαν άνεμοι 9 και 10 μποφόρ. Έγινε μία τιτάνια προσπάθεια κυρίως από τους πυροσβέστες και τους εθελοντές πυροσβέστες και της πολιτικής προστασίας να μην πάει ανατολικά προς τον δρυμό του Σουνίου, πράγμα το οποίο έγινε». Επισήμανε μάλιστα ότι, με βάση τα στοιχεία του συστήματος Copernicus, δεν κάηκε ούτε ένα στρέμμα δάσους σε αυτή την πυρκαγιά.

Σχετικά με την Πάτρα, ο υπουργός απαντώντας στις αιτιάσεις είπε : «Ήμασταν από το πρώτο λεπτό εκεί. Έχουμε όλα τα στοιχεία και μάλιστα είναι και εξ εγγράφων αυτά τα πράγματα. Το πόσα εναέρια επιχείρησαν. Πόσες δυνάμεις επίσης επιχείρησαν». Εξήγησε ότι, ξέσπασαν αλλεπάλληλα μέτωπα, κάποια εκ των οποίων έχουν αποδειχθεί ως εμπρησμοί, και προσέθεσε ότι «έγινε μια τιτάνια προσπάθεια, κυρίως από την Πυροσβεστική, βεβαίως και από τους εθελοντές πυροσβέστες και της Πολιτικής Προστασίας, πράγματι, να μην μπει η φωτιά στην πόλη».

Ερωτηθείς για τις ευθύνες που αποδίδονται στον ΔΕΔΔΗΕ, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε: «Προφανώς και έχουν φτάσει δεκάδες, αν όχι και εκατοντάδες υποθέσεις στη Δικαιοσύνη. Θυμίζω ότι έχουμε πάνω από 320 συλλήψεις εμπρηστών, είτε από δόλο, είτε από αμέλεια».

Υπογράμμισε ότι το 70% με 75% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα και ότι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που απαιτείται είναι η εκπαίδευση των πολιτών για την πρόληψη. Παράλληλα, ανέδειξε το ζήτημα της υπογειοποίησης καλωδίων, τονίζοντας ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει δώσει ο ΔΕΔΔΗΕ το κόστος ανέρχεται στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ», ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει έργα στις πιο ευαίσθητες περιοχές, όπως οι μεικτές ζώνες και τα κρίσιμα οικοσυστήματα.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε και το ανθρώπινο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος. «Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 18.000 γυναίκες και άντρες στο Πυροσβεστικό Σώμα», είπε ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αύξηση περίπου 30% σε σχέση με το 2019.

Υπενθύμισε ότι, οι οργανικές θέσεις είναι 17.900 και ότι ήδη προγραμματίζονται 1.000 νέες προσλήψεις για το 2026. «Κάθε χρόνο επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα», προσέθεσε, τονίζοντας ότι το ίδιο συμβαίνει και με τον στόλο των εναέριων μέσων, με την προμήθεια νέων Canadair που θα μπορούν να επιχειρούν και τη νύχτα.

Τέλος, ο υπουργός υπογράμμισε τον στρατηγικό προσανατολισμό στην πρόληψη, με αυξημένους πόρους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και προγράμματα όπως το «Antinero» και το «Αιγίς».

«Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία ως πολίτες παραπάνω. Εμείς θα επενδύσουμε στην πρόληψη», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση για την πυροπροστασία των δήμων αυξήθηκε από 31 σε 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για πρώτη φορά φέτος επιβλήθηκαν πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις καθαρισμού οικοπέδων